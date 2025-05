Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5 đã đăng tải tuyên bố của Trưởng phòng Chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh cách để Mỹ bảo đảm an toàn lãnh thổ không phải là gia tăng lực lượng quân sự một cách thiển cận, mà là từ bỏ ý định xâm lược và đe dọa quân sự đối với các quốc gia khác.Tuyên bố cũng chỉ trích các quan chức quân sự Mỹ nhiều lần lên án biện pháp tự vệ của Bắc Triều Tiên thông qua tăng cường năng lực của vũ khí hạt nhân, thậm chí còn ám chỉ đến khả năng xảy ra chiến tranh với miền Bắc. Đây là hành vi quân sự mạo hiểm và mang tính bá quyền của Washington.Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn chỉ trích kế hoạch tác chiến chung Hàn-Mỹ mới được Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Xavier Brunson đưa ra hồi tháng 4 vừa qua, cho rằng đây là kế hoạch chiến tranh hạt nhân nhắm vào Bắc Triều Tiên.Cuối cùng, miền Bắc cảnh báo sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe chiến tranh để đối phó với bất kỳ tình huống bất ổn nào về an ninh, cũng như đang theo dõi chặt chẽ việc Mỹ tăng cường vũ khí hạt nhân, một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.