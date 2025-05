Giới học thuật Mỹ phản đối quyết định của Chính phủ nước này đối với Đại học Harvard

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (NYT) ngày 25/5 (giờ địa phương) đưa tin cho biết ban lãnh đạo của nhiều trường đại học hàng đầu tại Mỹ đã bị sốc trước thực tế rằng Đại học Harvard không thể tuyển sinh sinh viên quốc tế do bị Chính phủ nước này thu hồi giấy phép Chương trình sinh viên và trao đổi khách mời (SEVP).Chính phủ Tổng thống Donald Trump lấy lý do chặn đứng tư tưởng chống Do Thái, yêu cầu Đại học Harvard thay đổi chính sách và cho phép Chính phủ can thiệp vào vấn đề nhân sự của trường. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng yêu cầu Đại học Harvard công khai tên và quốc tịch của sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường.Tuy nhiên, Đại học Harvard đã không chấp thuận yêu cầu này, cho rằng đây là hành động xâm phạm tự do trong giáo dục, khiến căng thẳng leo thang giữa hai bên.Sau khi Chính phủ Mỹ đưa ra quyết định thu hồi giấy phép SEVP với Đại học Harvard vào ngày 22/5, Hiệu trưởng Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) Sally Kornbluth đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho biết biện pháp này của chính quyền Washington là đòn giáng chí mạng vào sự ưu tú, tính cởi mở và sáng tạo của Mỹ.Một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm nghiên cứu giáo dục bậc cao Đại học California ở Berkeley (UC Berkeley) nhận định biện pháp hiện tại của chính quyền Mỹ đang nhắm vào Đại học Harvard, nhưng đây thực chất là nỗ lực chưa từng có nhằm làm xói mòn quyền tự chủ của toàn bộ các trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Nhà nghiên cứu này cảnh báo điều này sẽ làm suy giảm khả năng thu hút nhân tài nghiên cứu quốc tế đến Mỹ.Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Fox News (Mỹ) ngày 22/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng An ninh và nội địa Kristi Noem khẳng định Chính phủ Mỹ đang cân nhắc mở rộng việc áp dụng biện pháp tương tự đối với Đại học Harvard sang cả các trường đại học khác. Điều này cho thấy chính quyền Mỹ đang lấy Đại học Harvard làm trường hợp điển hình để cảnh báo các trường đại học khác.Mặt khác, Tòa án liên bang ở bang Massachusetts đã chấp nhận đơn kiến nghị của Đại học Harvard và tạm thời đình chỉ hiệu lực của quyết định thu hồi giấy phép SEVP đối với trường Đại học này.