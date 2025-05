Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tập trung vận động tranh cử ở khu vực thủ đô và lân cận

Photo : YONHAP News

Chỉ còn 8 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 (3/6).Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành ngày 26/5 đã đến vận động tranh cử tại khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi, nơi được xem là cái nôi chính trị của ông. Tại đây, ông Lee đã có buổi tọa đàm với các sinh viên đại học, lắng nghe những khó khăn của thanh niên về vấn đề học tập và việc làm.Vào buổi chiều cùng ngày, ông Lee tập trung vận động tranh cử tại thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi), chia sẻ về sự đồng cam cộng khổ của ông với người dân khi còn giữ chức Tỉnh trưởng Gyeonggi, cũng như đưa ra phương án giải quyết các vấn đề dân sinh như di dời sân bay quân sự ở thành phố này.Sau đó, ứng cử viên Lee tiếp tục vận động tranh cử tại thành phố Yongin và Namyangju nhằm thu hút lá phiếu của cử tri trung lập ở khu vực thủ đô. Ông Lee cũng cam kết về vấn đề an ninh, ngoại giao như phát triển lực lượng quân đội hùng mạnh, tiên tiến, tăng cường phòng thủ để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên dựa trên nền tảng đồng minh Hàn-Mỹ, cải thiện điều kiện phục vụ quân ngũ.Trong buổi vận động cuối cùng tại tỉnh Bắc và Nam Chungcheong vào ngày 26/5, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân đã đến thành phố Cheonan, cam kết phục hồi địa phương bằng cách đưa ra nội dung về phân chia quyền lực cho địa phương vào Hiến pháp, và chuyển giao mạnh mẽ quyền lực từ Chính phủ cho chính quyền địa phương. Ông Kim cho rằng sự can thiệp quá mức của Chính phủ làm gia tăng sự lãng phí và kém hiệu quả, nên cần xây dựng một Hàn Quốc do các địa phương dẫn dắt.Sau đó, ông Kim đến vận động tại khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi. Ứng cử viên này cũng đến thăm khuôn viên hãng điện tử Samsung ở thành phố Pyeongtaek, thành quả nổi bật trong thời gian ông giữ chức Tỉnh trưởng Gyeonggi, nhằm nhấn mạnh thành tích thu hút đầu tư vào nhà máy chíp bán dẫn và tạo sự khác biệt với ứng cử viên Lee Jae-myung.Trong khi đó, ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới thì chỉ trích việc lấy vấn đề hợp nhất ứng cử viên làm trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này thay vì các chính sách hay cam kết. Ông Lee cũng công bố chính sách đơn giản hóa quy định quảng cáo, gồm việc bãi bỏ việc cấm quảng cáo một số mặt hàng như sữa bột hay dịch vụ môi giới hôn nhân, đồng thời xóa bỏ sự phân biệt giữa đài truyền hình và nền tảng kỹ thuật số.Ứng cử viên Kwon Young-guk của đảng Lao động dân chủ liên tiếp có các buổi gặp mặt và ký kết thỏa thuận chính sách với các tổ chức đại diện người lao động không chính thức, cam kết thúc đẩy quyền lợi người lao động và giải quyết bất bình đẳng trong xã hội.