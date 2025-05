Tỷ lệ NEET ở thanh niên Hàn Quốc cao thứ ba OECD

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo do Viện thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KIES) công bố ngày 25/5, tỷ lệ thanh niên 15-29 tuổi trong nước không học hành, không việc làm, không được đào tạo (Not in Education, Employment, or Training - NEET) năm 2022 đạt 18,3%.Do Hàn Quốc không cung cấp thống kê NEET cho Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) từ năm 2014, nên báo cáo trên sử dụng dữ liệu gốc từ Khảo sát dân số hoạt động kinh tế của Cục Thống kê quốc gia để tính toán tỷ lệ NEET giai đoạn 2014-2022 theo tiêu chuẩn OECD.Tỷ lệ NEET ở thanh niên của Hàn Quốc từng đạt 17,5% vào năm 2014, sau đó liên tục tăng, đạt mức cao nhất 20,9% vào năm 2020, năm 2021 giảm còn 20%, năm 2022 là 18,3% nhưng vẫn ở mức cao so với năm 2014.Trong số 11 nước OECD có số liệu thống kê liên quan, Hàn Quốc xếp thứ ba sau Ý và Mexico, và là quốc gia duy nhất có tỷ lệ NEET ở thanh niên năm 2022 tăng so với năm 2014. Tỷ lệ bình quân của OECD cũng giảm 3,1%, từ 15,7% xuống 12,6% trong cùng khoảng thời gian.Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng tiêu chuẩn NEET của OECD không phản ánh toàn bộ tình hình kinh tế-xã hội như tỷ lệ vào đại học top cao của Hàn Quốc, nên dẫn tới tỷ lệ NEET bị tính toán cao hơn thực tế. Vì vậy, Viện thông tin tuyển dụng gần đây đã thiết lập lại tiêu chuẩn NEET để áp dụng phân tích với cơ cấu NEET ở thanh niên Hàn Quốc.Tỷ lệ nam thanh niên không học hành, không việc làm, không được đào tạo đã tăng từ 13,5% năm 2018 lên 15,7% năm 2024, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới giảm từ 18% xuống 15%.Tỷ lệ NEET ở nhóm tuổi 25-29 đạt cao nhất với 20,2%. Trong nhóm tuổi này, tỷ lệ NEET tăng ở nam nhưng giảm ở nữ. Báo cáo phỏng đoán nguyên nhân là bởi nam giới thường dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị xin việc, nhằm có được chỗ làm đầu tiên ổn định sau khi xuất ngũ, trong khi nữ giới có xu hướng nhanh chóng tìm việc dù là các công việc tạm thời hoặc không chính thức.Xét theo trình độ học vấn, tỷ lệ NEET ở nam giới tốt nghiệp đại học chiếm cao nhất với 23%, có chiều hướng tăng.Số lượng thanh niên không học hành, không việc làm, không được đào tạo giảm từ 1,56 triệu người năm 2008 xuống 1,25 triệu người năm 2024 do sự sụt giảm dân số thanh niên.Trong đó, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cấp ba đứng thứ nhất, sau đó tới người tốt nghiệp đại học xếp thứ hai. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cấp ba giảm 3,5% trong giai đoạn 2018-2024, trong khi thanh niên tốt nghiệp đại học lại tăng 10,9%.Khi phân loại NEET thành 6 nhóm là chuẩn bị xin việc, chuẩn bị học lên tiếp, chăm sóc gia đình, không tìm việc, có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần, chờ nhập ngũ, thì chỉ có nhóm không tìm việc là tăng.Báo cáo đề xuất Chính phủ mở rộng hỗ trợ tâm lý để giúp thanh niên giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần, đồng thời thiết kế chính sách tổng hợp giúp nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp và khả năng phục hồi tâm lý của thanh niên.