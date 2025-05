Tuần cuối cùng trước thềm bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21

Photo : YONHAP News

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc vẫn đang cạnh tranh khốc liệt trong ngày 27/5, một ngày trước thời hạn cấm công bố kết quả các cuộc thăm dò ý kiến liên quan tới bầu cử (từ ngày 28/5 tới ngày bầu cử 3/6).Theo kết quả các cuộc thăm dò ý kiến tính tới thời điểm hiện tại, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, với khẩu hiệu thay đổi chính quyền. Tuy nhiên, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh quốc dân đang dần thu hẹp được cách biệt về tỷ lệ ủng hộ với ông Lee Jae-myung nhờ củng cố được sự ủng hộ của tầng lớp cử tri bảo thủ. Thêm vào đó, ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới cũng đang duy trì được tỷ lệ ủng hộ ở ngưỡng 10%. .Ứng cử viên Lee Jae-myung vẫn đang tập trung mở rộng sự ủng hộ ở tầng lớp cử tri trung lập. Trong một số cuộc thăm dò ý kiến gần đây, ứng cử viên Kim Moon-soo đã thu hẹp được cách biệt tỷ lệ ủng hộ xuống còn một con số, nên ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành có ý định đột phá tình hình bằng các động thái lấy lòng cả cử tri phe bảo thủ. Ông Lee tuyên bố sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào khôi phục kinh tế, dân sinh nếu đắc cử; ưu tiên lợi ích quốc gia và ngoại giao thực dụng trong chính sách an ninh, ngoại giao.Về phần mình, ứng cử viên Kim Moon-soo một mặt tập trung công kích đối thủ Lee Jae-myung, mặt khác vừa nỗ lực thuyết phục ông Lee Jun-seok về việc hợp nhất tranh cử, hòng đảo ngược tỷ lệ ủng hộ.Ông Kim viện dẫn các lý do như ông Lee Jun-seok sẽ phải chịu trách nhiệm về sự chia rẽ trong phe bảo thủ, tỷ lệ ủng hộ sẽ bị sụt giảm do tâm lý tránh lãng phí phiếu bầu cho một ứng cử viên không có khả năng cao giành chiến thắng. Ứng cử viên Kim kỳ vọng dù không thể hợp nhất tranh cử, nhưng rốt cuộc cử tri phe bảo thủ sẽ dồn phiếu cho bản thân mình.Tuy nhiên, ứng cử viên Lee Jun-seok vẫn tuyên bố vững chắc sẽ đi tới cùng trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống. Về các lập luận mà đảng Sức mạnh quốc dân nêu ra, ông Lee cho rằng tâm lý cử tri chiến lược sẽ bầu cho bản thân mình.Thời hạn hợp nhất tranh cử đang tới gần. Trong tối ngày 27/5, ba ứng cử viên Tổng thống sẽ tham gia buổi tranh luận trên truyền hình cuối cùng. Do vậy, thời gian hợp nhất tranh cử chỉ còn một ngày duy nhất vào 28/5, trước thời hạn bỏ phiếu sớm ngày 29/5.Phần lớn ý kiến cho rằng rất ít khả năng các ứng cử viên hợp nhất tranh cử sau khi đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, bởi điều này có thể gây lãng phí số phiếu bầu quy mô lớn. Theo đó, trong thời gian một tuần còn lại, cả ba ứng cử viên dự kiến sẽ dốc toàn lực để thu hút lá phiếu của cử tri.