Khả năng tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ được mời dự Hội nghị G7

Photo : YONHAP News

Canada, nước Chủ tịch Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đã bày tỏ ý định mời Tổng thống Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15-17/6 tới.Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc họp báo ngày 18/5 (giờ địa phương) đã đề cập về việc hợp tác theo hình thức "G7 Plus", trong đó lấy ví dụ là Australia, Hàn Quốc; đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng hai nước này sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng (outreach), phiên họp có sự tham gia của lãnh đạo các nước không thuộc nhóm G7. Australia hiện đã nhận được lời mời tham dự chính thức. Theo đó, khả năng cao Hàn Quốc cũng sẽ sớm nhận được lời mời tham dự sự kiện này.Tuy nhiên, việc có tham dự hội nghị này hay không sẽ do tân Tổng thống Hàn Quốc, người được bầu qua cuộc bầu cử ngày 3/6 tới, quyết định. Do đó, lời mời có thể sẽ được gửi đến sau khi cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc.Được biết, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang tiến hành công tác chuẩn bị, thiên về khả năng tân Tổng thống sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.Mặc dù chỉ có chưa đầy hai tuần từ khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt cho tới thời điểm diễn ra hội nghị G7, nhưng nếu nhận được lời mời, tân Tổng thống sẽ khó từ chối cơ hội gặp gỡ hàng loạt giới lãnh đạo phương Tây trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.Nếu tân Tổng thống quyết định tham dự hội nghị G7, rất có thể sẽ diễn ra hội đàm song phương Hàn-Mỹ. Do đây là một sự kiện đa phương nên hai bên sẽ khó tổ chức một cuộc hội đàm sâu rộng, nhưng nếu được tổ chức thì đây sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo để trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm như thương mại, hạt nhân Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tân Tổng thống Hàn Quốc nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các vấn đề quan trọng khi lần đầu xuất hiện tại một sự kiện quốc tế.Theo lịch trình, tân Tổng thống sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuối tháng 6 và có khả năng sẽ gặp mặt trực tiếp Tổng thống Mỹ.