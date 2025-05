Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 5/2025 tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 100 điểm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/5 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 5/2025, cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 101,8 điểm, tăng 8 điểm so với tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ mức tăng 12,3 điểm vào tháng 10/2020.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính dựa trên mức chuẩn 100 điểm của bình quân dài hạn. Nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.Chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 100,7 điểm vào tháng 11/2024, sau đó giảm xuống dưới 100 điểm rồi vượt qua ngưỡng điểm này sau 6 tháng.Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhận định kết quả trên là nhờ Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, rủi ro thương mại giảm trước quyết định hoãn áp thuế đối ứng của Mỹ, và sự kỳ vọng vào Chính phủ mới sắp ra mắt.Tuy nhiên, BOK cũng lưu ý rằng dù chỉ số tâm lý tiêu dùng đã tăng mạnh, nhưng vẫn phần nào là nhờ hiệu ứng cơ sở do chỉ số trước đó thấp, nên cần phải theo dõi liệu xu hướng này có tiếp diễn hay không.Chỉ số đánh giá về nền kinh tế hiện tại đạt 63 điểm, tăng 11 điểm. Chỉ số về triển vọng kinh tế trong tương lai là 91 điểm, tăng vọt 18 điểm, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5/2017.Chỉ số triển vọng giá nhà tăng 3 điểm lên mức 111 điểm, do giá nhà có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Chỉ số triển vọng mức lãi suất giảm 3 điểm xuống còn 93 điểm, cho thấy ngày càng có nhiều người nhận định lãi suất cơ bản sẽ khó giảm thêm trong thời gian tới.