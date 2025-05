Đội tuyển Hàn Quốc rơi vào bảng mạnh Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá U-17 Hàn Quốc do huấn luyện viên Baek Ki-tae dẫn dắt sẽ phải đối đầu với những đối thủ không hề dễ dàng tại vòng bảng Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới 2025, dự kiến diễn ra từ 3-27/11 tới tại Doha, Qatar.Theo kết quả bốc thăm chia bảng do Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) tổ chức vào ngày 25/5 (giờ địa phương) tại Doha, Qatar, U-17 Hàn Quốc nằm ở bảng F cùng với các đội tuyển Mexico, Bờ Biển Ngà và Thụy Sĩ.Giải đấu sắp tới sẽ quy tụ 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. 3 đội xếp đầu bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được lọt tiếp vào vòng 32. Tiếp theo, các đội sẽ so tài theo hình thức đấu loại trực tiếp để tìm ra đội vô địch.Thành tích tốt nhất của U-17 Hàn Quốc từ trước tới nay là ba lần lọt vào tứ kết trong các năm 1987, 2009 và 2019.Tại giải đấu năm 2023, đội tuyển U-17 Hàn Quốc đã nếm trái đắng khi thua ba trận liền và bị loại ngay từ vòng bảng. Lần này, đội tuyển đặt mục tiêu lọt vào vòng tứ kết trở lên, nhưng cuộc đua ở vòng bảng dự kiến sẽ không mấy dễ dàng.Đội tuyển sẽ có trận đấu với Mexico vào ngày 4/11, Thụy Sĩ vào ngày 7/11 và với đội tuyển Bờ Biển Ngà vào ngày 10/11. Mexico và Thụy Sĩ đều từng giành chức vô địch U-17 thế giới. Còn trong ba trận đối đầu với Bờ Biển Ngà trước đây, đội tuyển xứ kim chi từng hòa một trận, thua hai trận.Sau lễ bốc thăm chia bảng, huấn luyện viên Baek Ki-tae cũng đánh giá dường như không có đối thủ nào cùng bảng là dễ đánh bại. Tuy nhiên, các cầu thủ đều ở độ tuổi còn trẻ và đầy nhiệt huyết, nên ông tin đội tuyển sẽ vẫn có thể vượt qua vòng bảng và tiến tiếp vào vòng trong.