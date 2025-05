Bộ Tư pháp từ chối khuyến nghị cho phép người cư trú nhân đạo mời gia đình tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 26/5 đã ra thông cáo báo chí cho biết vào tháng 10 năm ngoái, Ủy ban đã khuyến nghị Bộ trưởng Tư pháp sửa đổi Luật tị nạn để cho phép người cư trú nhân đạo trong nước cũng có thể mời gia đình tới Hàn Quốc, nhưng Bộ trưởng đã từ chối khuyến nghị này vào một tháng sau đó.Bộ Tư pháp trả lời rằng không thể chấp nhận khuyến nghị trên do khó áp dụng đồng nhất tiêu chuẩn về quyền đoàn tụ gia đình, vốn chỉ áp dụng với người được công nhận tị nạn, với người cư trú nhân đạo.Người cư trú nhân đạo không phải là người tị nạn, nhưng được cấp phép cư trú trong nước do lo ngại có thể bị nguy hiểm về tính mạng hoặc xâm phạm tự do thân thể nếu quay trở về nước. Theo Điều 37 Luật tị nạn của Hàn Quốc, người tị nạn có thể được mời vợ hoặc chồng, con cái chưa đến tuổi vị thành niên tới Hàn Quốc, nhưng luật không có quy định tương tự đối với người cư trú nhân đạo.Ủy ban nhân quyền quốc gia chỉ ra rằng người cư trú nhân đạo sống trong nước bị ly tán với gia đình suốt thời gian dài không chỉ đi ngược lại tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, mà còn không phù hợp với nguyên tắc bao dung của xã hội Hàn Quốc.