Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc năm 2024 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 27/5 cho biết tổng kim ngạch sản xuất mỹ phẩm nội địa năm 2024 đạt 17.542,6 tỷ won (12.818 tỷ USD), tăng 20,9% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 20,3%, đạt 10,2 tỷ USD.Cả kim ngạch sản xuất lẫn xuất khẩu đều ghi nhận mức cao kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2024 đứng thứ ba thế giới, sau mức 23,35 tỷ USD của Pháp và 11,19 tỷ USD của Mỹ, vượt qua 9,08 tỷ USD của Đức, nước từng xếp vị trí thứ ba vào năm 2023.Mỹ phẩm Hàn Quốc vào năm ngoái được xuất khẩu đến 172 quốc gia, tăng 7 nước so với năm 2023. Xét theo từng quốc gia, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 2,49 tỷ USD, dù giảm 10,3% so với năm 2023. Mỹ đứng thứ hai với mức tăng mạnh 56,4%, đạt 1,9 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản 1,04 tỷ USD, Hong Kong 580 triệu USD và Việt Nam 530 triệu USD.Đặc biệt, trên thị trường mỹ phẩm nhập khẩu của Mỹ, thị phần mỹ phẩm Hàn Quốc đã dẫn đầu với 22,2%, vượt qua 16,3% của Pháp. Tương tự tại thị trường Nhật Bản, thị phần mỹ phẩm Hàn Quốc đạt 30,1%, vượt qua 24,3% của Pháp, duy trì vị trí dẫn đầu trong ba năm liên tiếp.Nhờ các sản phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tại thị trường mới như Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cũng tăng mạnh 91%, đạt 170 triệu USD, trong khi Indonesia và Ba Lan tăng 69,9% và 161,9%, lần lượt đạt 140 triệu USD và 130 triệu USD.Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc ttrong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay xét trong cùng giai đoạn.Ngoài ra, sản xuất mỹ phẩm của Hàn Quốc trong năm 2024 cũng ghi nhận mức tăng trưởng ở hầu hết các dòng sản phẩm. Cụ thể, sản phẩm dưỡng da đạt 10.296 tỷ won (7.523 tỷ USD), tăng 58,7%; mặt hàng trang điểm đạt 2.675 tỷ won (1.955 tỷ USD), tăng 15,3%; sản phẩm vệ sinh cá nhân là 2.077 tỷ won (1.518 tỷ USD), tăng 11,8%; và sản phẩm chăm sóc tóc đạt 1.528 tỷ won (1.116 tỷ USD), tăng 8,7%.Việc xuất khẩu tập trung vào dòng sản phẩm dưỡng da và trang điểm được cho là đã dẫn đến sự gia tăng sản xuất các mặt hàng này. Trong nhóm sản phẩm dưỡng da, kim ngạch sản xuất của lotion, kem dưỡng, tinh chất và dầu dưỡng đã tăng từ 4.440,5 tỷ won (3.245 tỷ USD) vào năm 2023 lên 5.751,5 tỷ won (4.203 tỷ USD) trong năm ngoái. Kim ngạch sản xuất mặt nạ cũng tăng từ 986,8 tỷ won (721 triệu USD) lên 1.316,9 tỷ won (962,2 triệu USD).Ở nhóm đồ trang điểm, kim ngạch sản xuất son môi và son bóng tăng từ 654 tỷ won (477 triệu USD) lên 990,4 tỷ won (722 triệu USD). Trong phân khúc mỹ phẩm chức năng, sản phẩm hỗ trợ cải thiện nếp nhăn có kim ngạch sản xuất tăng mạnh nhất với 71%, đạt 2.559,3 tỷ won (1.870 tỷ USD).