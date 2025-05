Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 dẫn tuyên bố một ngày trước của Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao nước này, chỉ trích kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới "Golden Dome" (Vòm vàng) của Mỹ mang bản chất là một hệ thống tấn công, gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Đây không khác nào là "một kịch bản chiến tranh hạt nhân ngoài không gian". Miền Bắc lên án hệ thống này là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự vào mục đích tấn công nước khác.Viện nghiên cứu của miền Bắc chỉ ra rằng trái với tuyên bố của Mỹ là hệ thống này mang tính chất phòng vệ, "Golden Dome" hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển đổi thành một hệ thống tấn công có khả năng phóng tên lửa bất cứ lúc nào.Ngoài ra, cơ quan nghiên cứu này cũng chỉ trích ý đồ của chính quyền Mỹ là hết sức rõ ràng khi tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự ba bên với hai nước đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa. Washington đang lấy sự an toàn của các nước đồng minh làm "bia đỡ đạn" để phục vụ lợi ích quốc gia của mình một cách ích kỷ.Bên cạnh đó, viện nghiên cứu miền Bắc khẳng định sẽ kiên quyết phản đối âm mưu độc chiếm không gian vũ trụ cho mục đích bá quyền của Mỹ. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực thi chủ quyền để bảo vệ lợi ích an ninh chiến lược quốc gia, đảm bảo hòa bình và an toàn cho khu vực."Golden Dome" là hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới của Mỹ tương tự với "Iron Dome" (Vòm sắt), hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.Vào ngày 27/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh hàn chính về việc xây dựng hệ thống này. Hôm 20/5 vừa qua, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố sẽ bố trí hệ thống "Golden Dome" trong nhiệm kỳ của mình.