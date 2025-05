Số thanh thiếu niên Hàn Quốc năm 2025 chỉ chiếm 14,8% tổng dân số

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 27/5 công bố số liệu thống kê cho biết số thanh thiếu niên (9-24 tuổi) năm 2025 tại Hàn Quốc là 7.626.000 người, chiếm 14,8% tổng dân số. Trong đó, nam giới chiếm 51,7%, thấp hơn 3,4% so với 48,3% của nữ giới.Dân số thanh thiếu niên Hàn Quốc từng đạt 13.975.000 người vào năm 1985, chiếm 34,3% tổng dân số, nhưng đã giảm gần một nửa sau 40 năm do tỷ lệ sinh thấp, kéo theo tỷ lệ thanh thiếu niên trên tổng dân số cũng giảm 19,5%. Dự đoán dân số thanh thiếu niên Hàn Quốc đến năm 2070 sẽ chỉ còn 3.257.000 người, tương đương với 8,8% tổng dân số.Dân số trong độ tuổi đi học (6-21 tuổi) năm ngoái là 6.978.000 người, chiếm 13,5% tổng dân số, giảm 0,3% so với mức 13,8% vào một năm trước. Trong khi tổng số học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hàn Quốc tiếp tục giảm, thì số học sinh gia đình đa văn hóa (có bố hoặc mẹ là người nước ngoài) lại tăng đều. Số học sinh đa văn hóa năm 2025 là 193.814 người, chiếm 3,8% trong tổng số 5.142.000 học sinh. Con số này đã tăng gấp ba lần so với 67.806 học sinh vào năm 2014.