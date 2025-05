260.000 thú cưng đã được đăng ký mới tại Hàn Quốc trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hàn Quốc (APQA) ngày 27/5 công bố kết quả khảo sát thực trạng bảo hộ và phúc lợi thú cưng năm 2024. Kết quả cho thấy 260.000 thú cưng đã được đăng ký mới vào năm ngoái, gồm cún là 245.000 con và mèo là 15.000 con, giảm 4,2% so với một năm trước đó.Người dân Hàn Quốc bắt buộc phải đăng ký thú cưng đối với cún từ hai tháng tuổi trở lên, trong khi đăng ký thú cưng đối với mèo hiện đang được thực hiện theo hình thức thí điểm.Số mèo được đăng ký thú cưng mới liên tục tăng qua các năm, từ 10.000 con vào năm 2022 lên 13.000 con năm 2023, và 15.000 con trong năm 2024.Tổng số thú cưng đã đăng ký tính đến cuối năm 2024 đạt 3,49 triệu con, tăng 6,3% so với năm trước. Trong đó, số lượng cún được đăng ký là 3,43 triệu con, tăng 5,9%; còn mèo là 60.000 con, tăng 35,7%.Mặt khác, số động vật bị thất lạc hoặc bị bỏ rơi được cứu hộ trong năm ngoái là 107.000 con, giảm 5,5% so với năm 2023. Trong số này, 12.000 con, tương đương với 11%, đã được trả lại cho chủ sở hữu.Hàn Quốc hiện có 231 trung tâm bảo hộ động vật, trong đó 75 cơ sở do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý. Tổng số nhân viên làm việc tại các trung tâm là 999 người.Số lượng cơ sở kinh doanh liên quan đến thú cưng, gồm 8 ngành như nhân giống động vật, dịch vụ tang lễ, nhập khẩu, chăm sóc sắc đẹp là 23.565 cơ sở, tăng 14,5% so với năm trước. Tổng số nhân viên làm việc trong các cơ sở này là 29.305 người, tăng 14,9%.Trong đó, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho thú cưng chiếm nhiều nhất với 10.172 cơ sở, tương đương với 43,2%, tiếp theo là dịch vụ chăm sóc ủy thác với 5.603 cơ sở, tương đương 23,8%.