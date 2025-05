Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi giới doanh nghiệp đóng vai trò thúc đẩy hợp tác Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/5 cho biết Ngoại trưởng Cho Tae-yul một ngày trước đã có buổi gặp với đoàn đại diện của Hiệp hội kinh tế Nhật-Hàn, để trao đổi ý kiến về hợp tác kinh tế giữa hai nước.Tại đây, ông Cho kêu gọi giới doanh nghiệp đóng vai trò tích cực để duy trì hợp tác hữu nghị Hàn-Nhật, vốn mới được cải thiện trong thời gian gần đây. Ngoại trưởng nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với những khó khăn giống nhau, nên cần trao đổi chặt chẽ giữa giới Chính phủ và doanh nghiệp hai nước, cũng như mở rộng hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng.Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh tế Nhật-Hàn Aso Yutaka nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Hàn-Nhật ngày càng gia tăng trong bối cảnh tình hình thế giới nghiêm trọng hiện nay. Ông kêu gọi hai nước cùng xem xét các vấn đề chung như tỷ lệ sinh thấp, dân số già và khủng hoảng chuỗi cung ứng để cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai.Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Mizushima Koichi trong buổi gặp cũng nhận định rằng sức mạnh quốc gia của cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều bắt nguồn từ sức mạnh kinh tế, do đó vai trò của giới doanh nghiệp là rất quan trọng.Mặt khác, Ngoại trưởng Cho Tae-yul trong ngày 27/5 cũng đã có cuộc điện đàm với tân Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, thảo luận về mối quan hệ song phương, tình hình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và các hoạt động giao lưu cấp cao.Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác an ninh và kinh tế song phương thông qua Đối thoại kinh tế an ninh và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Canada (Hội nghị 2+2). Bộ trưởng hai nước cũng đồng ý sẽ sắp xếp để lãnh đạo hai bên có thể sớm điện đàm sau cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc (3/6).