Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 3 tăng trở lại sau 10 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/5 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 3/2025". Trong tháng 3, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 21.041 trẻ, tăng 1.347 trẻ (6,8%) so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tăng sau 10 năm kể từ tháng 3/2015 (xét riêng trong các tháng 3), đà tăng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái.Trong tháng 3 năm ngoái, số trẻ chào đời đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 trẻ trong lịch sử thống kê.Số trẻ chào đời lũy kế quý I năm nay đạt 65.022 trẻ, tăng 7,4%, cũng chuyển sang xu hướng tăng sau 10 năm. Xét theo tỷ lệ tăng, đây là mức tăng quý I cao nhất trong lịch sử.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,82 trẻ trong quý I, tăng 0,05 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái, khôi phục ngưỡng 0,8 trẻ sau hai năm.Số cặp kết hôn hồi phục kể từ sau khi đại dịch COVID-19 chấm dứt, dân số độ tuổi sinh sản (ngoài 30 tuổi) tăng, thêm vào đó là sự thay đổi nhận thức về việc sinh con, đã tác động tới sự gia tăng tỷ lệ sinh. Nếu tiếp tục xu hướng này, tổng tỷ suất sinh cả năm 2025 sẽ có thể vượt xa dự báo mà Cục Thống kê đưa ra trước đó là 0,65 trẻ.Số cặp kết hôn, một chỉ số dẫn dắt tỷ lệ sinh, đạt 19.181 cặp trong tháng 3, tăng 11,5% so với một năm trước. Số cặp kết hôn trong quý I đạt hơn 58.000 cặp, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2024, 5 quý tăng liên tiếp kể từ quý I năm ngoái.Số cặp ly hôn trong tháng 3 là 7.210 cặp, giảm 3,2%. Số ca tử vong trong quý I đạt 100.800 người, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Do xu hướng già hóa dân số nhanh chóng, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên hơn 35.000 người.