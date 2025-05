Bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21

Photo : YONHAP News

Đợt bỏ phiếu sớm trong hai ngày 29-30/5 cho cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đã chính thức được triển khai tại 3.568 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Cử tri trên 18 tuổi có thể đi bầu trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào hai ngày này tại bất kỳ điểm bỏ phiếu sớm nào trên toàn quốc. Khi đi bỏ phiếu, cử tri cần mang chứng minh thư hoặc bằng lái xe.Tính đến 5 giờ chiều ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm 29/5, tỷ lệ cử tri đi bầu là 17,51%.Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu sớm đang nhận được nhiều sự quan tâm sau khi tỷ lệ cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài bỏ phiếu bầu Tổng thống lần này đạt mức cao kỷ lục. Trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu sớm là 36,93%, ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử và chiếm gần một nửa so với tổng tỷ lệ bỏ phiếu là 77,1%.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã triển khai nhiều biện pháp để tăng cường tính minh bạch trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu, cũng như ngăn chặn tranh cãi về tính công bằng. Ngoài việc công bố số cử tri theo từng khu vực như trước đây, Ủy ban cũng sẽ công bố số người tham gia bỏ phiếu theo từng điểm bỏ phiếu và theo từng giờ.Đây cũng là lần đầu tiên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương lập Nhóm giám sát bầu cử công bằng để theo dõi toàn bộ quá trình bầu cử từ đăng ký bỏ phiếu đến kiểm phiếu. Công tác liên quan tới bỏ phiếu và kiểm phiếu chỉ được giao cho người có quốc tịch Hàn Quốc đảm nhiệm.Những nơi để hòm phiếu dùng cho đợt bỏ phiếu sớm được lắp đặt camera giám sát an ninh 24/24 giờ.Mặt khác, chính giới Hàn Quốc cũng đang dốc toàn lực vận động cử tri tham gia bỏ phiếu sớm. Ứng cử viên Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành) nhấn mạnh lá phiếu của mỗi người dân có sức mạnh lớn, kêu gọi cử tri bỏ phiếu để chấm dứt vụ nổi loạn và khôi phục đời sống dân sinh.Trong khi đó, ứng cử viên Kim Moon-soo (đảng Sức mạnh quốc dân) trấn an cử tri không cần lo lắng mà hãy đi bỏ phiếu sớm vì công tác giám sát đang được thực hiện nghiêm ngặt, và kêu gọi người dân bỏ phiếu để ngăn chặn chế độ độc tài.Ứng cử viên Lee Jun-seok (đảng Cải cách mới) cũng nhấn mạnh mặc dù đợt bỏ phiếu lần này diễn ra vào ngày trong tuần, nhưng các cử tri hãy tranh thủ thời gian để đưa ra một lựa chọn vì tương lai của Hàn Quốc.