Chính phủ Hàn Quốc quyết định tham dự Hội nghị năng lượng tại bang Alaska, Mỹ

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tham dự "Hội nghị năng lượng bền vững Alaska lần thứ 4", được tổ chức tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) từ ngày 3-5/6 (giờ địa phương), theo lời mời của chính quyền bang Alaska.Mặc dù, Chính phủ Hàn Quốc đã từng cân nhắc về việc tham dự do thời gian Hội nghị trùng với thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống, nhưng cuối cùng đưa ra quyết định trên sau khi xem xét đến mức độ ảnh hưởng đối với cuộc tham vấn thuế quan Hàn-Mỹ, cũng như sự quan tâm lớn của Washington trong lĩnh vực này.Hàn Quốc đang cân nhắc phương án cử quan chức cấp Chánh văn phòng hay Vụ trưởng tham dự thay cho Bộ trưởng và Thứ trưởng vì lý do thời điểm tổ chức Hội nghị.Trước đó, Thống đốc bang Alaska Mike Dunleavy đã mời các quan chức chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, đến tham dự Hội nghị.Hội nghị lần này dự kiến sẽ tiến hành thảo luận về công nghệ năng lượng tối tân như điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Cụ thể là tập trung vào việc nhu cầu điện năng gia tăng trước sự mở rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu, công nghệ năng lượng tiên tiến như năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, phát triển dầu khí, LNG và tài nguyên khoáng sản tại bang Alaska.Sự kiện còn có sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, cho thấy sự quan tâm lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.Dự án LNG tại bang Alaska có quy mô lên đến 44 tỷ USD, bao gồm việc xây dựng đường ống dẫn khí dài khoảng 1.300 km từ các mỏ khí ở vùng Bắc cực xuống phía Nam bang Alaska, sau đó hóa lỏng khí và xuất khẩu sang các nước châu Á.Dự án này đã được đề xuất cách đây hơn 10 năm nhưng bị trì hoãn do vướng phải vấn đề về giá trị kinh tế. Tuy nhiên, dự án này đã nhận được sự chú ý trở lại sau khi chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump ký Sắc lệnh hành chính liên quan.