Gần 87% cử tri Hàn Quốc cho biết sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc ngày 28/5 công bố kết quả thăm dò lần hai về nhận thức của cử tri, ủy thác cho cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Gallup tiến hành với 1.512 cử tri từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong hai ngày 24-25/5.Kết quả cho thấy có 86,8% cử tri khẳng định "nhất định sẽ đi bỏ phiếu" bầu Tổng thống, tương tự với tỷ lệ trong cuộc thăm dò lần thứ nhất thực hiện vào ngày 2-3/5 (86%).Tỷ lệ cử tri có ý định tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này không khác biệt đáng kể so cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 cách đây ba năm. Khi đó, kết quả cuộc thăm dò ý kiến lần hai cũng ghi nhận 86% cử tri trả lời "nhất định sẽ đi bỏ phiếu".Trong cuộc thăm dò lần này, 9,5% người được hỏi trả lời “sẽ cố gắng đi bỏ phiếu nếu có thể”, 1,8% trả lời “không có ý định bỏ phiếu”, và 1,5% nói “hoàn toàn không định bỏ phiếu”.Lý do cử tri trả lời không đi bỏ phiếu gồm "không có ứng cử viên hay đảng nào ủng hộ” (42,9%), “dù bỏ phiếu cũng không thay đổi được gì” (27,2%), “không quan tâm đến chính trị” (18,1%), và “không biết rõ về các ứng cử viên hay các đảng” (3,8%).So với cuộc thăm dò lần đầu, tỷ lệ cử tri nhận thức tích cực về việc bỏ phiếu tăng từ 0,9% đến 3,4% ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm 30 tuổi (giảm 3,8%).Tỷ lệ người trả lời "quan tâm" đến cuộc bầu cử lần này đạt 92,2%, tương tự cuộc thăm dò lần một (91,9%), và tương tự cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 (89,9% và 91,6% trong hai lần thăm dò).Trong số những người dự định đi bỏ phiếu, 37,4% cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu sớm, giảm 1,2% so với cuộc thăm dò lần đầu. 83,7% trả lời đã quyết định sẽ bầu cho ứng cử viên nào, trong khi 16% vẫn chưa quyết định.Các tiêu chí chọn ứng cử viên gồm năng lực và kinh nghiệm (31,8%), chính sách và cam kết tranh cử (26,9%), đạo đức (24,9%) và đảng trực thuộc (7,9%).Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,5%, kết quả được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).