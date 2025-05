Chi tiêu thực tế hộ gia đình Hàn Quốc quý I/2025 giảm 0,7%

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/5 công bố kết quả khảo sát "Xu hướng nợ hộ gia đình quý I/2025".Trong quý I vừa qua, thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi hộ gia đình Hàn Quốc đạt 5.351.000 won (3.872 USD), tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 2,3% nếu tính theo thu nhập thực tế sau khi loại bỏ yếu tố lạm phát.Mặc dù thu nhập tăng 4% nhưng chi tiêu bình quân hàng tháng của hộ gia đình Hàn Quốc trong quý I đạt 2.950.000 won (2.134 USD), chỉ tăng 1,4%. Nếu xét tới lạm phát thì chi tiêu thực tế của hộ gia đình ngược lại giảm 0,7%, lần đầu giảm sau 7 quý kể từ quý II/2023, mức giảm lớn nhất kể từ sau quý IV/2020, thời kỳ bùng phát đại dịch COVID-19.Trong đó, chi tiêu ở lĩnh vực giao thông vận tải, như mua xe ô tô, giảm 3,7%; chi tiêu cho quần áo giày dép, rượu và thuốc lá cũng giảm.Chỉ số xu hướng tiêu dùng bình quân, thể hiện tỷ lệ chi tiêu trên thu nhập khả dụng, tiếp tục ghi nhận mức âm ba quý liên tiếp.Trong khi đó, khoảng cách thu nhập hộ gia đình ngày càng nới rộng. Nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất có thu nhập giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thu nhập từ kinh doanh của nhóm hộ này giảm trên 7%, cho thấy tầng lớp tiểu thương thu nhập thấp đang gặp khó khăn ngày càng chồng chất hơn.Nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất ghi nhận mức thu nhập cao gấp 6,32 lần so với nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, cho thấy tình trạng cách biệt giàu nghèo nghiêm trọng hơn năm trước.Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ khẩn trương giải ngân ngân sách bổ sung để hỗ trợ dân sinh và tầng lớp yếu thế.