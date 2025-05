Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng GDP Hàn Quốc 2025

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/5 công bố dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay là 0,8%, thấp hơn 0,7% so với dự báo đưa ra vào tháng 2 trước đó (1,5%), tức giảm gần một nửa.Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, BOK điều chỉnh dự báo tăng trưởng hàng năm trên 0,7% kể từ tháng 8/2020, thời điểm bùng dịch COVID-19. Khi đó, Ngân hàng trung ương đã hạ dự báo từ -0,2% xuống -1,3%, giảm tới 1,1%.Mức dự báo 0,8% hiện tại của BOK thấp hơn so với mức 1,5% của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), cũng như 1% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).Tuy nhiên, mức dự báo này tương đương với mức dự báo trung bình của 8 ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới, hay của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) công bố ngày 14/5 vừa qua (đều 0,8%).Có vẻ như BOK đã cân nhắc đến sự suy yếu của nhu cầu nội địa và cú sốc thuế quan từ Mỹ khi quyết định hạ dự báo lần này.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc trong báo cáo ngày 16/5 phân tích áp lực suy giảm kinh tế đang tăng do tiêu thụ nội địa như tiêu dùng và đầu tư xây dựng trong nước hồi phục chậm, xuất khẩu chững lại do điều kiện đối ngoại xấu đi sau chính sách thuế quan của Mỹ.Thống đốc BOK Rhee Chang-yong trong buổi họp báo ngày 6/5 từng nhận định tiêu dùng trong kỳ nghỉ đầu tháng 5 là mối quan tâm lớn nhất của Ngân hàng trung ương. Vậy nhưng, các số liệu như chi tiêu qua thẻ tín dụng trong nước, mua sắm trực tuyến và doanh thu của các cửa hàng trong đợt nghỉ lễ đầu tháng 5 đều thấp hơn so với kỳ vọng.Viện nghiên cứu phát triển trong báo cáo triển vọng kinh tế ngày 14/5 nhận định bất ổn chính trị đang làm co hẹp tâm lý tiêu dùng, trong khi bất ổn bên ngoài gia tăng khiến đà phục hồi nhu cầu nội địa vẫn chưa rõ rệt.Ngoài ra, lần này BOK cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ 1,8% xuống còn 1,6%. Điều này cho thấy kinh tế Hàn Quốc có khả năng sẽ chứng kiến mức tăng trưởng thấp ở ngưỡng 1% trong hai năm liên tiếp, một xu hướng cho thấy nguy cơ tăng trưởng thấp kéo dài.Về lạm phát, BOK giữ nguyên dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm nay tăng ở mức 1,9% và hạ dự báo năm sau từ 1,9% xuống 1,8%. Trong bối cảnh tỷ giá won-USD và giá dầu quốc tế giảm, BOK cho rằng tỷ lệ lạm phát trong tương lai sẽ dao động gần mức mục tiêu 2% nhờ áp lực nhu cầu yếu.Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng từ 1,9% trong tháng 12 năm ngoái lên 2,2% trong tháng 1 năm nay, rồi duy trì quanh mức 2 đến 2,1% trong các tháng 2, 3 và 4.