Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong 5 năm tới

Photo : KBS News

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 28/5 công bố báo cáo cập nhật tình hình khí hậu toàn cầu từ 1-10 năm tới, trong đó cảnh báo hiện tượng nóng lên của Trái đất đang trở nên nghiêm trọng hơn.Báo cáo này được Cơ quan Khí tượng Anh tổng hợp hàng năm dựa trên dự báo từ các trung tâm dự báo khí hậu do WMO chỉ định, bao gồm cả Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc.Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 lần đầu tiên tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ngoài ra, có tới 80% khả năng là có ít nhất một năm trong vòng 5 năm tới, nhiệt độ bình quân toàn cầu sẽ vượt mức của năm trước đó.Mặc dù xác suất vẫn còn thấp, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện dự báo cho rằng mức tăng nhiệt độ toàn cầu hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, vốn được các chuyên gia dự đoán là có thể xảy ra vào giữa thế kỷ XXI, lại có khả năng xảy ra sớm trong vòng 5 năm tới.Tổ chức Khí tượng thế giới cho biết các đối sách căn bản như tỷ lệ cắt giảm lượng khí thải nhà kính vẫn ở mức quá thấp, trong khi các thiệt hại do hiện tượng nóng lên của Trái đất như nắng nóng và hạn hán ngày càng nghiêm trọng. WMO kêu gọi các nước cần nỗ lực giảm phát thải khí carbon hơn nữa để ngăn chặn hiện tượng nóng lên trên toàn cầu.Mặt khác, Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP 30) sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới tại Brazil. Hội nghị sẽ tiến hành rà soát tình hình cắt giảm lượng khí carbon, dựa theo "Đóng góp quốc gia tự nguyện" (NDC) về cắt giảm lượng khí thải nhà kính mà Chính phủ các nước trên thế giới trình nộp trước khi khai mạc hội nghị.