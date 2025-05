24% người dân Hàn Quốc đã trải nghiệm dùng AI tạo sinh

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông cùng Viện nghiên cứu phát triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI) ngày 29/5 công bố kết quả khảo sát "Người dùng xã hội thông tin thông minh năm 2024".24% số người tham gia khảo sát trả lời từng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, tăng gần gấp đôi (tăng 11,7%) so với cuộc khảo sát tương tự trong năm trước. Tỷ lệ người từng trả phí để sử dụng dịch vụ AI tạo sinh là 7%, tăng khoảng 7 lần so với năm ngoái (0,9%).Về mục đích sử dụng, 57,2% trả lời sử dụng AI tạo sinh vào mục đích tạo văn bản, 21,4% để tạo âm thanh, âm nhạc, và 11,8% là tạo hình ảnh.Ủy ban phân tích khác với năm ngoái, khi mục đích tạo văn bản chiếm tới 81%, AI tạo sinh hiện nay đang được người dân ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực hơn.Lý do phổ biến nhất mà người dân chọn sử dụng AI tạo sinh là để "tìm kiếm thông tin hiệu quả" (87,9%), cảm thấy "hữu ích trong các công việc hàng ngày" (70,0%), và "cần người để trò chuyện" (69,5%).Ngược lại, trong số những người trả lời không sử dụng AI tạo sinh, 65,2% cho biết lý do là bởi "có vẻ khó sử dụng do đòi hỏi trình độ cao", 58,9% "lo ngại rò rỉ thông tin cá nhân", 57,3% trả lời "việc sử dụng có vẻ phức tạp".60,9% người tham gia khảo sát lo ngại AI sẽ thay thế nhiều việc làm, 60,4% cho rằng AI sẽ làm giảm khả năng sáng tạo, 58,8% lo ngại vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 58,7% cho rằng AI có thể bị lợi dụng vào hành vi phạm tội.Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông cho biết sẽ xem xét về nhận thức và hành vi của người dùng thể hiện trong kết quả khảo sát lần này, cũng như các hạng mục lo ngại để vận dụng vào các chính sách bảo vệ người dùng trong thời gian tới.Nội dung chi tiết về kết quả khảo sát trên được đăng tải trên trang chủ của Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông (www.kcc.go.kr) và Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc (www.kostat.go.kr).