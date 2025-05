Phái đoàn Ba Lan thăm một số doanh nghiệp IT Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Hàn Quốc ngày 29/5 cho biết một ngày trước, phái đoàn Bộ Phát triển kinh tế và công nghệ Ba Lan đã đến thăm một số doanh nghiệp nằm ở Pangyo (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), trung tâm công nghệ thông tin (IT) của Hàn Quốc.Công ty AhnLab của Hàn Quốc đã mời phái đoàn đến tham quan và giới thiệu về các hoạt động an ninh mạng của công ty hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số tại Hàn Quốc, cũng như tình hình các dự án bảo mật cung cấp cho Chính phủ và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.Theo AhnLab, chuyến thăm lần này của phái đoàn Chính phủ Ba Lan nằm trong khuôn khổ “Dự án chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế” (KSP) do Bộ Kế hoạch và tài chính chủ quản, cùng Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) thực hiện.Phái đoàn bao gồm các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia an ninh mạng đến từ Bộ Phát triển kinh tế và công nghệ cũng như Viện nghiên cứu quốc gia về an ninh mạng (NASK) của Ba Lan.AhnLab cho biết phái đoàn đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến năng lực công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số dựa trên chuyên môn và năng lực bảo mật tích hợp của công ty.Ngoài ra, phái đoàn cũng đến thăm trụ sở công ty Naver 1784 tại thành phố Seongnam để trải nghiệm các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao kỹ thuật số (Digital Twin), robot học; đồng thời khảo sát công nghệ hệ thống phát hiện xâm nhập (IPS) hiệu suất cao tại công ty chuyên về bảo vệ thông tin mạng WINS Technet.WINS Technet cho biết phái đoàn Ba Lan đã bày tỏ quan tâm đến hiệu quả của các giải pháp bảo mật từ hãng, cũng như các hợp đồng cung cấp cho công ty viễn thông và cơ quan Nhà nước của các nước, tìm kiếm khả năng hợp tác nhằm tăng cường năng lực bảo mật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Ba Lan giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong nửa đầu năm nay. Gần đây, nước này thể hiện rõ quyết tâm tăng cường an ninh thông qua hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.