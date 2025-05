Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 4/2025 giảm 0,8%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/5 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 4/2025", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (đã điều chỉnh theo mùa và loại trừ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp) đạt 113,5 điểm, giảm 0,8% so với tháng 3.Cụ thể, sản xuất ngành ô tô và chíp bán dẫn trong tháng trước lần lượt giảm 4,2% và 2,9% do chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan Mỹ. Sản xuất ngành dịch vụ cũng giảm 0,1% so với tháng 3, chủ yếu do lĩnh vực chuyên môn, khoa học, kỹ thuật giảm 3,6%, tài chính và bảo hiểm giảm 1,2%.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng, đã giảm 0,9%. Trong đó, doanh số hàng hóa ít bền như quần áo giảm 2%, hàng hóa lâu bền như thiết bị viễn thông và máy tính giảm 1,4% và hàng không bền như dược phẩm giảm 0,3%.Đầu tư thiết bị giảm 0,4% do đầu tư vào máy móc như thiết bị sản xuất chíp bán dẫn giảm 4,5%. Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng cũng giảm 0,7% so với tháng 3, do khối lượng thi công xây dựng giảm 3,1%.Tuy nhiên, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng hiện tại của nền kinh tế, đã tăng 0,2% so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,3% so với tháng 3.Đây là lần đầu tiên sau ba tháng, cả ba lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và đầu tư đồng loạt giảm.