Tòa án phúc thẩm Mỹ khôi phục tạm thời chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 29/5 (giờ địa phương) đưa tin cho biết Tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã quyết định tạm thời khôi phục biện pháp thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, sau khi Tòa án sơ thẩm nước này ra phán quyết ngừng hiệu lực chính sách thuế nói trên vào một ngày trước. Tuy nhiên, Tòa án phúc thẩm không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định trên.Điều này cho thấy Tòa phúc thẩm đã tiếp nhận yêu cầu khẩn cấp của Chính phủ Tổng thống Trump về việc đình chỉnh hiệu lực phán quyết của Tòa án sơ thẩm.Như vậy, chính quyền Tổng thống Trump đã có thể tiếp tục áp thuế cho đến khi có phán quyết chính thức của Tòa án phúc thẩm. Tuy nhiên, các tranh cãi và bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của ông Trump dự kiến sẽ ngày càng gia tăng.Vào ngày 28/5, Tòa án thương mại quốc tế Mỹ đã ra phán quyết vô hiệu hóa và cho ngừng thực thi các chính sách thuế quan liên quan đến việc ông Trump áp 10-25% đối với Canada, Mexico và Trung Quốc với lý do ứng phó với fentanyl (thuốc giảm đau gây nghiện) và ma túy tổng hợp, cũng như thuế đối ứng áp lên các nước trên thế giới được công bố vào ngày 2/4 vừa qua.Chính phủ Tổng thống Trump đã đưa ra các biện pháp thuế trên căn cứ theo Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Tuy nhiên, Tòa án thương mại quốc tế cho rằng Tổng thống không được trao toàn quyền hạn theo IEEPA để áp thuế lên hàng hóa của tất cả quốc gia trên thế giới.Các mức thuế áp riêng cho các mặt hàng như thép, nhôm, ô tô dựa trên Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại vẫn có hiệu lực và không bị ảnh hưởng.Mặt khác, Tòa án liên bang Washington trong cùng ngày cũng đưa ra phán quyết ngừng áp thuế đối ứng dựa trên IEEPA và thuế với Trung Quốc với lý do ứng phó với fentanyl.Tòa án cho biết trong suốt 50 năm kể từ khi Đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế có hiệu lực, chưa từng có Tổng thống nào viện dẫn Đạo luật này để áp thuế, và IEEPA cũng không cho phép nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện điều đó.Tuy nhiên, vì các nguyên đơn không yêu cầu áp dụng phán quyết trên phạm vi toàn quốc, nên phán quyết trên chỉ có hiệu lực đối với các công ty khởi kiện. Tòa án cũng đã trì hoãn hiệu lực phán quyết trong hai tuần để Chính phủ Tổng thống Trump có thời gian nộp đơn kháng cáo.