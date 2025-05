Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia công bố báo cáo đầu tiên về hợp tác quân sự Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Sau 7 tháng ra mắt, Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT) ngày 29/5 đã công bố báo cáo đầu tiên với chủ đề “Hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga".Vào tháng 4 năm ngoái, Ban chuyên gia giám sát thực thi lệnh trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hoạt động trong suốt 15 năm, đã kết thúc hoạt động do Nga dùng quyền phủ quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ cơ chế giám sát này. Theo đó, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lập ra Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia vào tháng 10 cùng năm để thay thế Ban chuyên gia.Báo cáo cho biết Bình Nhưỡng đã nhận từ Matxcơva ít nhất một hệ thống phòng không cơ động Pantsir để đổi lấy việc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đây là lần đầu tiên một hệ thống vũ khí mà Nga chuyển giao cho Bắc Triều Tiên được xác nhận một cách chính thức.Báo cáo cũng cho biết Nga đã cung cấp thông tin phản hồi dữ liệu tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên và hỗ trợ cải thiện tính năng dẫn đường của các loại tên lửa này cho miền Bắc. Ngoài ra, Matxcơva còn cung cấp cho Bình Nhưỡng các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến trong tác chiến điện tử và hệ thống phòng không tầm ngắn, cũng như đào tạo cách sử dụng những thiết bị này.Mặt khác, số vũ khí mà Bắc Triều Tiên chuyển cho Nga cũng được công bố cụ thể. Từ tháng 9/2023, Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Matxcơva hơn 20.000 container chứa đạn pháo và vật tư liên quan. Đặc biệt, miền Bắc hỗ trợ Nga khoảng 9 triệu viên đạn pháo, pháo phản lực phóng loạt, cùng hơn 200 khẩu pháo hạng nặng, đủ để trang bị cho ba lữ đoàn, thông qua 49 đợt vận chuyển bằng đường tàu.11 nước thành viên của MSMT bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Anh và Pháp đã ra tuyên bố chung lên án việc Nga và Bắc Triều Tiên vi phạm các Nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.