Quan chức Mỹ:

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP (Mỹ) ngày 29/5 (giờ địa phương) cho biết trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) tại Singapore, hai quan chức quốc phòng cấp cao đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định không loại trừ khả năng cắt giảm lực lượng đồn trú tại Hàn Quốc trong quá trình quyết định quy mô lực lượng quân đồn trú cần thiết để có thể kiềm chế Trung Quốc một cách hiệu quả nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Một trong hai quan chức trên giải thích số lượng binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hiện chưa được quyết định, nhưng việc bố trí lực lượng này trong tương lai sẽ không chỉ tối ưu hóa cho mục tiêu bảo vệ Seoul trước Bắc Triều Tiên, mà còn hướng đến việc răn đe Trung Quốc.Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) trước đó, một quan chức cấp cao khác của Lầu Năm Góc cho biết ưu tiên hàng đầu của Washington là năng lực răn đe Bắc Kinh. Quan chức này nhấn mạnh Mỹ cần phải hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc để hiện đại hóa mối quan hệ đồng minh, và điều chỉnh tư thế sẵn sàng chiến đấu tại bán đảo Hàn Quốc nhằm phản ánh thực tế môi trường an ninh trong khu vực.Những phát biểu này cho thấy Washington đang theo đuổi sự linh hoạt mang tính chiến lược, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng Mỹ ra ngoài bán đảo Hàn Quốc để đối phó với các thách thức địa chính trị trong khu vực Đông Bắc Á.Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được triển khai theo Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ, có nhiệm vụ chính là bảo vệ Seoul trước mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ, đặc biệt là chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã chuyển trọng tâm sang mở rộng tính linh hoạt chiến lược của lực lượng này khi cuộc cạnh tranh bá quyền giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng.Tại Hội nghị chuyên đề Lục quân Thái Bình Dương (LANPAC) do Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) tổ chức tại Hawaii (Mỹ) ngày 15/5 (giờ địa phương), Tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Xavier Brunson từng khẳng định lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc đối phó với Bắc Triều Tiên, mà còn là một phần trong chiến lược tác chiến, hoạt động và đầu tư tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Vào ngày 22/5, tờ Nhật báo phố Wall đưa tin cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét phương án điều chuyển khoảng 4.500 binh sĩ trong tổng số 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc đến các khu vực khác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ thông tin này chỉ một ngày sau đó, khẳng định thông tin trên không đúng sự thật.