Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục nỗ lực ngăn chặn Đại học Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế

Photo : YONHAP News

Theo một văn bản trình lên Tòa án liên bang Massachusetts ngày 29/5 (giờ địa phương), Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết đã gửi thông báo đến Đại học Harvard một ngày trước về kế hoạch hủy giấy phép Chương trình sinh viên và trao đổi khách mời (SEVP).Bộ An ninh nội địa nêu ba lý do, đó là Đại học Harvard không tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo quy định, không đảm bảo môi trường khuôn viên trường học an toàn trước bạo lực và chủ nghĩa bài Do Thái, có mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài gây lo ngại về an ninh quốc gia.Bộ cho biết nếu Đại học Harvard không phản hồi hoặc không chứng minh về việc đã tuân thủ các hạng mục yêu cầu trong thời gian giải trình là 30 ngày thì sẽ bị hủy giấy phép SEVP.Vào ngày 22/5 trước đó, Bộ An ninh nội địa đã đột ngột hủy giấy phép SEVP của Đại học Harvard với lý do nhà trường không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sinh viên nước ngoài theo yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên một ngày sau, Tòa án Mỹ đã ra phán quyết tạm thời đình chỉ hiệu lực quyết định này.Giáo sư ngành luật David Super của Đại học Georgetown nhận định trên tờ Thời báo New York rằng việc Bộ An ninh nội địa gửi thông báo lần này là một nỗ lực nhằm khắc phục sai sót về thủ tục trong việc hủy giấy phép với Đại học Harvard trước đó.Mặt khác, Tòa án Mỹ một lần nữa ngăn cản nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm cấm Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế.Tòa án Liên bang Massachusetts ngày 29/5 (giờ địa phương) đã chấp thuận đề nghị của phía nguyên đơn về việc ngăn chặn Bộ An ninh nội địa hủy giấy phép SEVP trong thời gian diễn ra phiên tòa. Theo đó, cho đến khi Tòa án ra phán quyết chính thức, Đại học Harvard vẫn có thể tiếp tục tiếp nhận sinh viên quốc tế như trước đây.SEVP là một chương trình của Bộ An ninh nội địa Mỹ nhằm quản lý thị thực du học sinh. Các trường đại học cần có giấy phép SEVP mới có thể bảo lãnh sinh viên quốc tế xin visa du học. Theo giải thích của Bộ An ninh nội địa, nếu bị tước giấy phép này, Đại học Harvard sẽ không thể tiếp nhận thêm sinh viên quốc tế và những sinh viên đang theo học sẽ phải chuyển trường.Theo số liệu của trường, trong năm học 2024-2025, Đại học Harvard có khoảng 6.800 sinh viên quốc tế, chiếm khoảng 27% tổng số sinh viên toàn trường. Tổng thống Trump từng yêu cầu nhà trường giảm tỷ lệ này xuống còn 15%. Hiện tại, số sinh viên và nhà nghiên cứu người Hàn Quốc tại Đại học Harvard là 434 người.