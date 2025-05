72.000 ca tử vong do hút thuốc tại Hàn Quốc trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 30/5 công bố số liệu ước tính cho biết trong năm 2022, đã có hơn 72.000 ca tử vong do hút thuốc lá trực tiếp, gây thiệt hại kinh tế, xã hội ước tính lên tới 13.631,6 tỷ won (9,88 tỷ USD).Theo số liệu ước tính, số ca tử vong do hút thuốc lá trực tiếp đang gia tăng qua các năm, với 61.360 người vào năm 2020, 63.426 người vào năm 2021 và 72.689 người vào năm 2022.Nguy cơ tử vong ở người hút thuốc cao hơn so với người không hút thuốc 1,7 lần đối với nam giới và 1,8 lần đối với nữ giới. Nguy cơ tử vong ở người từng hút thuốc lá trong quá khứ nhưng hiện đã bỏ thuốc cao hơn người không hút thuốc 1,1 lần đối với nam giới và 1,3 lần đối với nữ giới.Chi phí kinh tế, xã hội do hút thuốc lá trực tiếp gây ra cũng có chiều hướng gia tăng, lần lượt là 12.891,2 tỷ won (9,34 tỷ USD) vào năm 2020, 12.975,4 tỷ won (9,4 tỷ USD) vào năm 2021 và 13.631,6 tỷ won (9,88 tỷ USD) vào năm 2022.Khoản chi phí này bao gồm chi phí trực tiếp như chi phí y tế, chi phí đi lại để điều trị bệnh, và chi phí gián tiếp như thiệt hại do tử vong sớm, mất năng suất lao động do điều trị y tế.KDCA thực hiện nghiên cứu “Ước tính tử vong và gánh nặng kinh tế, xã hội do hút thuốc” hàng năm từ năm 2019 và công bố ước tính về chi phí kinh tế, xã hội do hút thuốc gây ra.