Tổng thống Doanld Trump tuyên bố nâng thuế thép lên 50%

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 (giờ địa phương) đã đến thăm nhà máy thép của công ty US Steel và tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu thép từ mức hiện hành là 25% lên 50%. Ông Trump giải thích đây là biện pháp để bảo vệ ngành công nghiệp thép của Mỹ, và mức áp thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/6 tới.Trước đó, Chính phủ Tổng thống Trump đã áp 25% thuế đối với thép nhập khẩu kể từ ngày 12/3 vừa qua, căn cứ theo Đạo luật mở rộng thương mại.Động thái tăng thuế đột ngột này có vẻ liên quan đến thương vụ công ty thép Nippon Steel của Nhật Bản mua lại công ty thép US Steel. Ngày 23/5 vừa qua, Tổng thống Trump đã ngăn cản thương vụ này với lý do an ninh quốc gia, nhưng nay đã gần như chấp thuận việc công ty Nhật Bản mua lại US Steel. Trong một sự kiện sau đó, ông Trump cho biết sự kiện này là để chúc mừng một “thỏa thuận bom tấn” nhằm đảm bảo US Steel vẫn sẽ là một công ty của Mỹ.Liên quan đến việc thay đổi quan điểm từ phản đối sang chấp thuận thương vụ nói trên, tương tự cựu Tổng thống Joe Biden trước đây, ông Trump lý giải nguyên nhân là vì doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào Mỹ. Tổng số tiền đầu tư của Nippon Steel tại Mỹ được cho là vào khoảng 14 tỷ USD.Tổng thống Trump cũng khẳng định ngành công nghiệp thép và nhôm sẽ quay trở lại Mỹ, người lao động nước này sẽ nhận được khoản tiền thưởng 5.000 USD mà không cần thuê lao động ngoài.Giới công nghiệp thép Hàn Quốc cho biết tỷ trọng thép nội địa xuất khẩu sang Mỹ năm ngoái chiếm 13%, nên với biện pháp tăng thuế lần này có thể khiến kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ sẽ sụt giảm hơn nữa.