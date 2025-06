30 tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng bằng hoặc dưới 1% năm 2025

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 2/6 công bố dẫn kết quả khảo sát của hãng tin Bloomberg (Mỹ) về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay từ 41 tổ chức trong và ngoài nước.Tnh đến ngày 30/5, các tổ chức trong và ngoài nước đưa ra mức dự báo dao động từ 0,3% đến 2,2%, trung bình là 0,985%, giảm 0,322% so với mức trung bình 1,307% từ 42 tổ chức của kết quả khảo sát ngày 2/5 trước đó.Có 30 tổ chức, chiếm gần ba phần tư, đưa ra dự báo bằng hoặc dưới 1% như Bank of America Merrill Lynch của Mỹ (0,8%), Capital Economics của Anh (0,5%), Citigroup của Mỹ (0,6%) và HSBC của Hong Kong (0,7%). Trong cuộc khảo sát ngày 2/5, chỉ có 16 tổ chức dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng bằng hoặc dưới 1% trong năm 2025.Trong số này, ngân hàng Crédit Agricole CIB (Pháp) hạ 0,8% dự báo, từ 1,6% xuống 0,8%, giảm 0,8%; HSBC và DBS Group (Singapore) đều hạ 0,7% (lần lượt từ 1,4% xuống 0,7% và từ 1,7% xuống 1%).Đặc biệt, ngân hàng Société Générale (Pháp) đã hạ dự báo từ 1% xuống chỉ còn 0,3%, mức thấp nhất trong số 41 tổ chức khảo sát, và thấp hơn 0,5 % so với mức dự báo 0,8% mà Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra ngày 28/5.BOK gần đây cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 1,5% xuống 0,8%, phản ánh tình trạng đình trệ tiêu dùng nội địa và đầu tư xây dựng, cùng với ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ đối với xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá ngay cả mức 0,8% này cũng đã là khá lạc quan.Dù vậy, vẫn có một số tổ chức quốc tế điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng. Công ty Barclays (Anh) nâng từ 0,9% lên 1%, Bloomberg Economics (Mỹ) từ 0,7% lên 0,8%, và ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) từ 1% lên 1,1%.Morgan Stanley giải thích việc điều chỉnh tăng này dựa trên kỳ vọng xung đột thuế quan Mỹ-Trung sẽ dần được tháo gỡ và việc Mỹ tuyên bố tạm hoãn áp dụng thuế quan trong vòng 90 ngày.