Xuất khẩu Hàn Quốc giảm 1,3% trong tháng 5/2025

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/6 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 5/2025".Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 57,27 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu giảm sau 4 tháng, kể từ tháng 1 năm nay. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 13,8 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2024, mức cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 5. Xuất khẩu ô tô đạt 6,2 tỷ USD, tăng 4,4%.Xuất khẩu chíp bán dẫn từng giảm 3% trong tháng 2, nhưng sau đó đã tăng ba tháng liên tiếp từ tháng 3, nhờ nhu cầu các mặt hàng giá trị gia tăng cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM) và đơn giá cố định tăng.Xét theo thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang Mỹ đạt 10 tỷ USD, giảm 8,1% do ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế quan của Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 10,4 tỷ USD, giảm 8,4%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 đạt 50,33 tỷ USD, giảm 5,3% so với năm ngoái. Cán cân thương mại tháng vừa qua thặng dư 6,94 tỷ USD. Trừ tháng 1 năm nay, cán cân thương mại đã ghi nhận thặng dư liên tục kể từ tháng 6/2023.Việc Chính phủ Mỹ dự báo nâng thuế đối với mặt hàng thép và nhôm đang phủ bóng đen lên xuất khẩu của Hàn Quốc. Hiện tại, hai nước Hàn-Mỹ đang đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận thuế quan trong tháng 7 tới. Cuộc tham vấn song phương tiếp theo sẽ được tổ chức sau khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt.