Ba nước Hàn-Nhật-Australia họp bàn về phương án hợp tác quân sự

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 22 tổ chức tại Singapore, Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Cho Chang-rae ngày 1/6 đã có cuộc gặp với Cục trưởng Cục chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản Yamato Taro và Thứ trưởng phụ trách chiến lược, chính sách và công nghiệp Australia Hugh Jeffrey. Các bên đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và phương án hợp tác ba bên hướng tới tương lai.Năm ngoái, ba nước đã lần đầu tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba bên Hàn-Nhật-Australia bên lề Đối thoại Shangri-La. Năm nay, cuộc họp ba bên được diễn ra ở cấp Thứ trưởng.Đối thoại Shangri-La do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh tổ chức, là nơi quy tụ các Bộ trưởng Quốc phòng của các nước trong khu vực châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ để thảo luận các vấn đề an ninh nổi cộm. Kể từ năm 2004, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hàng năm đều tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, Hàn Quốc hiện đang trong giai đoạn trước thềm bầu cử Tổng thống, nên Chánh Văn phòng Cho Chang-rae đã thay mặt Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho tham dự sự kiện.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc hội đàm song phương cấp cao giữa Chánh Văn phòng Cho và Cục trưởng Yamato diễn ra cùng ngày, quan chức hai nước đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải duy trì các hoạt động giao lưu và hợp tác quốc phòng song phương.Ngoài ra, Chánh Văn phòng Cho cũng đã gặp gỡ với các quan chức cấp cao đến từ các nước khác như Ba Lan, Canada, Philippines và Singapore để thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các phương án hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.Mặt khác, Chánh Văn phòng Cho Chang-rae vào một ngày trước cũng đã gặp các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực, cũng như phương án phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Trong cuộc gặp, ông Cho nhấn mạnh Seoul và Washington cần phải nâng cao năng lực răn đe đối với Bắc Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực dựa trên nền tảng tư thế phòng vệ liên quân giữa lực lượng quân đội Hàn Quốc cùng với 28.500 binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Trong bối cảnh gần đây xuất hiện lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể điều chỉnh quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nhằm răn đe đối với Trung Quốc, Seoul đã đề nghị Washington tiếp tục hỗ trợ để duy trì lực lượng này.Về phần mình, các nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh về cam kết quốc phòng vững chắc của Mỹ đối với Hàn Quốc, khẳng định lực lượng quân đội của Washington sẽ cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Seoul.