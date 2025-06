Vụ phóng hỏa trên tàu điện ngầm tuyến số 5 ở Seoul

Photo : KBS News

Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 31/5, bên trong tàu điện ngầm tuyến số 5 (Seoul) bỗng nhiên có khói bốc lên khi đang đi qua đoạn giữa ga Yeouinaru và Mapo. Các hành khách đã nhanh chóng chạy sang toa khác, đồng thời sử dụng thiết bị liên lạc khẩn cấp để báo cho người lái tàu, dùng bộ dụng cụ mở cửa khẩn cấp đặt dưới ghế hành khách để mở cửa tàu.Sau khi đoàn tàu dừng lại, một số hành khách và người lái tàu đã dùng bình chữa cháy được trang bị trên tường để dập lửa. Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn sau 1 giờ 40 phút.Mặc dù ngọn lửa không lan rộng thành một thảm họa quy mô lớn, nhưng hơn 400 hành khách đã phải sơ tán qua đường hầm, 23 người phải đến bệnh viện do hít phải khói.Một phần của toa tàu bị cháy, thiệt hại về tài sản ước tính là 330 triệu won (240.200 USD). Một phần tuyến tàu số 5 hướng Hanam-Macheon đã phải tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian.Cảnh sát đã bắt một giữ nghi phạm là một người đàn ông ngoài 60 tuổi tại gần ga Yeouinaru. Trong quá trình điều tra, người đàn ông này khai rằng đã phóng hỏa do bất mãn về kết quả vụ kiện ly hôn với vợ. Trong ngày 2/7, Cảnh sát đã đề nghị lệnh tạm giam đối với nghi phạm.Vụ việc lần này không gây thương vong lớn nhờ các toa tàu đã được thay thế bằng vật liệu chống cháy, diễn tập khi xảy ra hỏa hoạn và các trang thiết bị thoát hiểm khẩn cấp được triển khai một cách hệ thống, cùng với phản ứng nhanh chóng và phối hợp tích cực của người dân.Khoản đầu tư lớn cho an toàn như trên được thực hiện sau khi xảy ra thảm họa tàu điện ngầm tại thành phố Daegu năm 2003, khiến dư luận dấy lên ý kiến yêu cầu phải tăng cường tính an toàn trước hỏa hoạn cho nội thất bên trong tàu.