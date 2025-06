Bắc Triều Tiên chỉ trích báo cáo của Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/6 đưa tin Trưởng phòng Chính sách đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên một ngày trước đã lên tiếng phản đối, gọi báo cáo về mối lo ngại trong hợp tác quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Nga gần đây của Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT) là hành vi khiêu khích chính trị.MSMT là tổ chức giám sát việc thực thi các lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên, gồm 11 nước thành viên trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.Quan chức này đã gọi Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia là tổ chức "ma", không có bất kỳ tính hợp pháp nào; lên án báo cáo của MSMT là đã vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như bình đẳng trong chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.Trưởng phòng Chính sách đối ngoại Bắc Triều Tiên còn bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành động khiêu khích của phương Tây nhằm xâm phạm chủ quyền miền Bắc, và cảnh báo về hậu quả tiêu cực nếu những hành vi này tiếp tục xảy ra.Ngoài ra, miền Bắc nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Triều là hành vi thực thi chủ quyền hợp pháp dựa theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có quy định về quyền tự vệ cá nhân và tập thể, cũng như theo Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều.Vào tháng 4 năm ngoái, Ban chuyên gia giám sát thực thi lệnh trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã ngừng hoạt động do Nga dùng quyền phủ quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ cơ chế giám sát này. Theo đó, Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia đã ra mắt vào tháng 10 cùng năm nhằm giám sát hành vi né tránh các lệnh cấm vận của Bắc Triều Tiên.MSMT ngày 29/5 đã công bố báo cáo đầu tiên, trong đó nêu chi tiết việc Bình Nhưỡng điều quân và chuyển giao vũ khí hỗ trợ Matxcơva, cũng như việc Nga cung cấp quá lượng dầu tinh chế cho Bắc Triều Tiên.