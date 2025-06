Seoul bác bỏ lập luận của Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/6 đưa ra lập trường nhấn mạnh các hành vi giao dịch và chuyển giao vũ khí giữa Nga và Bắc Triều Tiên rõ ràng vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Việc miền Bắc lập luận rằng hợp tác quân sự giữa hai nước là "thực hiện chủ quyền hợp pháp căn cứ theo Hiến chương Liên hợp quốc" là hoàn toàn coi thường quyền hạn và chức năng của Hội đồng bảo an về an toàn và hòa bình quốc tế, phớt lờ nghị quyết của Hội đồng bảo an, vốn là nghĩa vụ bắt buộc theo luật pháp quốc tế.Cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Chánh Văn phòng Chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao, phản đối báo cáo của Nhóm giám sát trừng phạt đa quốc gia (MSMT) về hợp tác quân sự Nga-Triều.Trong tuyên bố, chính quyền miền Bắc khẳng định hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva là "thực thi chủ quyền hợp pháp" căn cứ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó quy định về quyền tự vệ cá nhân và tập thể, cũng như theo Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều. Nước này còn chỉ trích MSMT chỉ là một "tổ chức ma", không có căn cứ pháp lý nào cho mục đích tồn tại.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh các nước thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ thực thi nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hoạt động giám sát thực thi cấm vận đối với miền Bắc của MSMT, một cơ chế hợp tác được 11 nước thành viên phương Tây của Liên hợp quốc ra mắt, là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng.Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2/6 cũng chỉ trích tuyên bố của Bắc Triều Tiên là hết sức vô lý, "vừa ăn cắp vừa la làng".MSMT là cơ chế được ra mắt vào tháng 10 năm ngoái nhằm bù đắp lỗ hổng giám sát cấm vận đối với Bắc Triều Tiên, sau khi Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kết thúc hoạt động do nỗ lực ngăn chặn của Nga.Trong báo cáo đầu tiên công bố vào ngày 29/5 vừa qua, MSMT đã liệt kê chi tiết về các hoạt động hợp tác quân sự Nga-Triều vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an, như chuyển giao vũ khí giữa hai nước, miền Bắc cử quân sang Nga, Maxcơva cung cấp quá lượng dầu mỏ tinh chế cho Bình Nhưỡng, miền Bắc phái cử lao động sang Nga, giao dịch tài chính giữa hai nước.