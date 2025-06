Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee có thể bị triệu tập điều tra sau bầu cử Tổng thống ngày 3/6

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát cấp cao Seoul, nơi phụ trách điều tra lại đối với cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee về nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, đang tập trung nguồn lực điều tra về "giao dịch trong vòng 7 giây" của bà Kim.Vào ngày 1/11/2010, nhân vật họ Kim, người bị chỉ ra là chủ mưu chính trong vụ thao túng giá cổ phiếu công ty trên lần hai, đã gửi tin nhắn cho một nhân vật họ Min của Black Pearl Invest, công ty quản lý tài khoản của bà Kim Keon-hee. Nội dung tin nhắn là "hãy bán ra 80.000 cổ phiếu công ty Deutsch Motors với giá 3.300 won mỗi cổ phiếu.Chỉ 7 giây sau đó, tài khoản của bà Kim xuất hiện một lệnh bán hoàn toàn trùng khớp về số lượng cổ phiếu và giá. Tòa án trước đó cũng đã công nhận rằng đây là một "giao dịch thông đồng" giữa người mua và người bán.Tuy nhiên, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, nơi phụ trách điều tra vụ án, hồi tháng 10 năm ngoái dù phỏng đoán rằng bà Kim đã nhận liên lạc từ cựu Chủ tịch Deutsch Motors Kwon Oh-soo theo một cách nào đó để đưa ra lệnh bán thông qua nhân viên công ty chứng khoán, nhưng vẫn quyết định không truy tố bà Kim với lý do thiếu chứng cứ.Do đó, việc Viện Kiểm sát cấp cao Seoul lấy lại lời khai từ cựu Chủ tịch Kwon, người đã bị tuyên án 3 năm tù giam cho hưởng án treo 4 năm, sẽ hết sức quan trọng trong việc tái điều tra và quyết định truy tố bà Kim.Viện Kiểm sát cấp cao Seoul cũng tiến hành điều tra đối với hai nhân vật họ Min và họ Kim, đều đã bị tuyên có tội trong phiên tòa sơ thẩm và đang bị xét xử phúc thẩm. Viện Kiểm sát cấp cao Seoul dự kiến sẽ triệu tập điều tra cựu Đệ nhất phu nhân cùng cựu Giám đốc điều hành công ty Black Pearl Invest.Mặt khác, bà Kim cũng đang bị điều tra liên quan tới nghi ngờ can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng Sức mạnh quốc dân thông qua nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun. Gần đây, bà này đã từ chối lệnh triệu tập của Viện Kiểm sát với lý do cuộc điều tra có thể tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống thứ 21. Theo đó, giới phân tích cho rằng bà Kim sẽ bị Viện Kiểm sát triệu tập lại ngay sau cuộc bầu cử kết thúc.