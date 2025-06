Tỷ lệ bỏ phiếu bầu Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 đạt 79,4%

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thống kê sơ bộ của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, tính đến 8 giờ tối ngày 3/6, thời điểm kết thúc bầu cử Tổng thống thứ 21, đã có 35.240.416 trong tổng số 44.391.871 cử tri trên cả nước đã tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 21, tỷ lệ đạt 79,4%.Con số này bao gồm cả tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong hai ngày 29-30/5 (34,74%) và tỷ lệ bỏ phiếu tại nước ngoài, bỏ phiếu dành cho thuyền viên và bỏ phiếu qua đường bưu điện.Tỷ lệ bỏ phiếu như trên là mức cao nhất trong 28 năm qua, kể từ cuộc bầu cử Tổng thống thứ 15 năm 1997 (80,7%). Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Tổng thống từ thứ 15 tới thứ 18, Hàn Quốc vẫn chưa áp dụng bỏ phiếu sớm.Nếu chỉ so sánh với các cuộc bầu cử có áp dụng bỏ phiếu sớm, tỷ lệ cử tri đi bầu lần này cao hơn 2,3% so với cuộc bầu cử Tổng thống thứ 20 năm 2022 (77,1%) và cao hơn 2,2% so với cuộc bầu cử Tổng thống thứ 19 năm 2017 (77,2%).Xét theo khu vực, thành phố Gwangju ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, đạt 83,9%, trong khi đảo Jeju có tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất là 74,6%. Tại thủ đô Seoul, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80,1%.