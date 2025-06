Mỹ và Nhật Bản chúc mừng kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21

Photo : YONHAP News

Trong phản hồi bằng văn bản gửi tới hãng tin Yonhap Hàn Quốc về lập trường của Chính phủ Mỹ trước kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 21 ngày 3/6 (giờ địa phương), Nhà Trắng đánh giá Hàn Quốc đã tổ chức bầu cử một cách tự do và công bằng. Tuy nhiên Mỹ lo ngại và phản đối sự can thiệp và gây ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới.Việc Nhà Trắng chỉ trích sự can thiệp và gây ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các quốc gia dân chủ trong tuyên bố về lập trường kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc như trên được đánh giá là rất hiếm thấy.Một số ý kiến phân tích rằng thông qua tuyên bố này, Chính phủ Mỹ một mặt muốn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc dưới thời chính quyền của tân Tổng thống Lee Jae-myung, đồng thời gián tiếp yêu cầu Chính phủ mới của Hàn Quốc giữ khoảng cách với Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh bá quyền toàn cầu lớn nhất của Mỹ.Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuyên bố cùng ngày cũng bày tỏ chúc mừng ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, kỳ vọng về sự tăng cường hợp tác với Chính phủ mới của Hàn Quốc và hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong lĩnh vực an ninh, kinh tế. Ông Rubio nhấn mạnh Seoul và Washington vẫn đang chia sẻ cam kết chặt chẽ về quan hệ đồng minh song phương dựa trên nền tảng của Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ, các giá trị chung và mối quan hệ kinh tế sâu sắc; cũng như hiện đại hóa quan hệ đồng minh để đối phó với những thách thức kinh tế mới và phù hợp với yêu cầu của môi trường chiến lược ngày nay.Mặt khác, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ngày 4/6 đã gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Lee Jae-myung, đánh giá đây là “kết quả của nền dân chủ Hàn Quốc”.Trả lời báo giới vào cùng ngày, ông Ishiba nhấn mạnh năm nay đánh dấu kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật. Lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động giao lưu song phương, bao gồm cả khối tư nhân, cũng như hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Ông Ishiba cho rằng nên tổ chức sớm hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật, nhấn mạnh hoạt động “ngoại giao con thoi”, trong đó lãnh đạo hai nước định kỳ thăm nước đối phương, vẫn giữ nguyên tầm quan trọng dưới bất cứ chính quyền nào của Hàn Quốc.Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức về kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, nhưng truyền thông nước này kỳ vọng vào khả năng cải thiện quan hệ song phương. Đặc biệt, các hãng truyền thông Trung Quốc đánh giá tích cực về đường lối “ngoại giao thực dụng” và cam kết “quản lý quan hệ Hàn-Trung một cách ổn định” mà tân Tổng thống Lee Jae-myung từng đưa ra trước đó.Trong bối cảnh Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là có thể sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào tháng 10 tới, giới quan sát cho rằng đây có thể là cơ hội để hai nước nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao.