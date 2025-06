Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh nâng mức thuế thép và nhôm lên 50%

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 (giờ địa phương) đã ký sắc lệnh nâng thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ mức hiện hành là 25% lên 50%. Mức thuế mới này có hiệu lực từ 0 giờ 1 phút ngày 4/6 (giờ Mỹ), tức 1 giờ 1 phút chiều cùng ngày (giờ Hàn Quốc).Đây là động thái hiện thực hóa tuyên bố mà ông Trump đưa ra hôm 30/5 trong bài phát biểu tại một nhà máy thép của công ty US Steel tại bang Pennsylvania (Mỹ). Theo đó, ngành thép Hàn Quốc đã gặp nhiều khó khăn bởi mức thuế 25%, nay lại đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa.Lãnh đạo Nhà trắng đưa ra quyết định này dựa trên kết quả điều tra theo Điều 232 của Đạo luật mở rộng thương mại, do Bộ trưởng Thương mại Mỹ dưới nhiệm kỳ cầm quyền thứ nhất của ông Trump trình lên vào các ngày 11/1 và 19/1 năm 2018, cùng với những thông tin cập nhật mới nhất được Bộ trưởng Thương mại đương nhiệm đưa ra.Kết quả điều tra cho thấy khối lượng và điều kiện nhập khẩu các sản phẩm thép và nhôm đang đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ. Trong sắc lệnh, ông Trump giải thích mức thuế cao sẽ ngăn chặn hiệu quả hơn việc các quốc gia khác xuất khẩu lượng lớn thép và nhôm giá rẻ sang thị trường Mỹ, làm suy yếu năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp trong nước.Ông Trump nhấn mạnh mức thuế 25% trước đây tuy đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ giá cho thị trường Mỹ, nhưng vẫn chưa đủ để ngành công nghiệp thép và nhôm nội địa duy trì tình trạng ổn định, bền vững, cũng như chưa đạt được và chưa đủ để duy trì tỷ lệ công suất hiệu dụng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia trong tương lai.