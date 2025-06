Tân lãnh đạo Hàn Quốc xúc tiến chuyển về làm việc tại Phủ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung dự kiến sẽ chuyển về làm việc tại Phủ Tổng thống, chấm dứt ba năm thời đại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) từ thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Vào ngày 10/5/2022, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chính thức di dời Văn phòng Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, đồng thời mở cửa Phủ Tổng thống cho người dân tham quan.Dự kiến tân Tổng thống sẽ tạm thời làm việc tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan cho tới khi Phủ Tổng thống hoàn tất các công tác tu sửa, bảo trì.Trong một buổi phát sóng trên kênh YouTube của Đài JTBC ngày 30/5, khi được hỏi sẽ đặt Văn phòng Tổng thống ở đâu nếu đắc cử, ông Lee đã trả lời Phủ Tổng thống là tốt nhất bởi đây là nơi có lịch sử lâu đời, mang tính biểu tượng.Ông Lee chỉ ra rằng Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan có các vấn đề nghiêm trọng về an ninh như nghe lén, canh gác và cảnh vệ. Đồng thời, nơi này hoàn toàn lộ thiên, bị bao quanh bởi rất nhiều chung cư, Chính phủ phải bàn luận chuyện quốc gia dưới con mắt theo dõi của người dân toàn thế giới.Tuy nhiên, khi đó ông Lee đã bác bỏ phương án thiết lập văn phòng tạm thời tại một địa điểm thứ ba như khu phức hợp Chính phủ, với lý do không muốn lãng phí ngân sách không cần thiết.Xét đến khía cạnh an ninh, việc tân Tổng thống liên tục di chuyển hàng ngày từ nhà riêng tại quận Gyeyang (thành phố Incheon) đến Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan ở Seoul là điều gần như bất khả thi. Phía ông Lee vẫn chưa quyết định về thời điểm di chuyển đến nơi ở mới. Song do tân Tổng thống bắt đầu nhiệm kỳ ngay lập tức mà không có thời gian chuyển giao chính quyền, nên có thể sẽ mất thêm một vài ngày tùy theo tình hình cảnh vệ, tu sửa và bảo trì cơ sở vật chất.Trước đó, cựu Tổng thống Moon Jae-in, người cũng bắt đầu nhiệm kỳ ngay lập tức mà không có giai đoạn chuyển giao chính quyền, đã tiếp tục ở lại nhà riêng rồi chuyển đến dinh thự trong Phủ Tổng thống ba ngày sau khi nhậm chức.