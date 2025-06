Truyền thông quốc tế đưa tin nóng về kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng AP (Mỹ) ngày 4/6 (giờ Hàn Quốc) đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/6 đóng vai trò là một "khoảnh khắc quyết định" khác trong lịch sử dân chủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự chia rẽ trong chính giới sẽ có thể là gánh nặng chính trị lớn đối với tân Tổng thống.Hãng tin AFP (Pháp) đưa tin cuộc bầu cử lần này đã chấm dứt nhiều tháng hỗn loạn chính trị tại Hàn Quốc và ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong gần 30 năm qua.Tờ Thời báo New York (Mỹ) nhận định ông Lee sẽ là một trong những Tổng thống có quyền lực mạnh nhất trong nhiều thập kỷ tại Hàn Quốc, nhờ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang chiếm đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, ông này cũng sẽ đối mặt với bài toán khôi phục kinh tế, đàm phán thuế quan với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, vượt qua căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung với một bên là đồng minh, một bên là đối tác thương mại lớn nhất.Tờ Bưu điện Washington thì giới thiệu ông Lee là một nhân vật có khuynh hướng tiến bộ, với tầm nhìn cải tổ chính sách ngoại giao, nên có thể xảy ra mâu thuẫn với chính quyền Tổng thống Trump về chính sách với Trung Quốc.Hãng tin AP cũng nhắc lại việc ông Lee liên tục nhấn mạnh về đường lối “ngoại giao thực dụng”, cam kết củng cố quan hệ đối tác Hàn-Mỹ-Nhật, không khác nhiều so với lập trường các chính quyền bảo thủ trước đây. AP đánh giá ông Lee có ít khả năng sẽ có các bước đi cấp tiến nhằm cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.Truyền thông Nhật Bản thì chú ý đến tác động của chính quyền mới của Hàn Quốc đối với quan hệ Hàn-Nhật. Hãng tin Kyodo đánh giá chiến thắng của ông Lee là nhờ làn sóng phẫn nộ trong dân chúng trước việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái.Dù từng chỉ trích chính sách ngoại giao với Nhật Bản của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol là "nhục nhã”, nhưng trong thời gian tranh cử vừa rồi, ông Lee đã nhấn mạnh vai trò đối tác quan trọng của Tokyo. Mặc dù vậy, hãng tin này cho rằng vẫn khó để dự báo về tương lai quan hệ Hàn-Nhật dưới chính quyền Lee Jae-myung do tầng lớp ủng hộ ông vẫn giữ thái độ cứng rắn với Nhật Bản.Truyền thông châu Âu như đài BBC, tờ Guardian (Anh), tờ Le Figaro (Pháp) cũng đánh giá cuộc bầu cử lần này là một bằng chứng cho thấy nền dân chủ vững mạnh của Hàn Quốc, phân tích về các bài toán đặt ra với ông Lee như khôi phục kinh tế, chiến tranh thương mại từ Mỹ, mối đe dọa hạt nhân miền Bắc.