Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 5 nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 3/6 (giờ địa phương), các nước Bahrain, Colombia, Cộng hòa dân chủ Congo, Latvia và Liberia đã được bầu trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2027.Hội đồng bảo an chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, và là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có quyền đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc theo luật pháp quốc tế.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và 10 nước thành viên không thường trực. Trong đó, 10 nước thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm, được Đại hội đồng Liên hợp quốc mỗi năm bầu chọn ra 5 nước.Hàn Quốc đã được bầu làm nước thành viên không thường trực nhiệm kỳ 2024-2025, và sẽ tiếp tục giữ vai trò này cho đến cuối năm nay.Mặt khác, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đã bầu cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, với nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 9 tới.