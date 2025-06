Các bài toán chính sách đặt ra với Chính phủ mới của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bắt đầu nhiệm kỳ ngay lập tức vào ngày 4/6 mà không trải qua giai đoạn chuyển giao chính quyền. Trong bối cảnh cần nhanh chóng thúc đẩy các chính sách sau khi công điều hành quốc gia bị gián đoạn thời gian qua do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật và bị luận tội, chính quyền tân Tổng thống Lee Jae-myung được cho là sẽ ưu tiên các chính sách nhằm khôi phục lại trật tự Hiến pháp.Ngoài ra, Chính phủ mới dự kiến cũng sẽ xúc tiến các chính sách nhằm tăng cường tính trung lập chính trị của quân đội và cải cách các đạo luật liên quan đến thiết quân luật. Chính phủ của ông Lee cũng cần thiết phải đưa ra các biện pháp ngay lập tức để lấp đầy lỗ hổng ngoại giao kéo dài từ tháng 12 năm ngoái.Mỹ sẽ chính thức tham vấn thuế quan với Hàn Quốc sau khi tân Tổng thống của Hàn Quốc nhậm chức. Vì vậy, thử thách đầu tiên với ông Lee Jae-myung sẽ là gặp gỡ Tổng thống Donald Trump và tung ra "lá bài" để thuyết phục Washington.Khả năng cao là Washington cũng có thể yêu cầu Seoul nâng khoản đóng góp chi phí quân sự và thảo luận về việc điều chỉnh một phần quy mô lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Đây cũng là một "bài toán" đối với tân Tổng thống Lee khi phải cân chỉnh các chính sách theo hướng duy trì trạng thái an ninh quốc gia.Trong giai đoạn tranh cử, ông Lee Jae-myung từng tuyên bố không có ý định thúc đẩy cải cách tư pháp hay cải cách Viện kiểm sát ngay từ đầu nhiệm kỳ cầm quyền. Thay vào đó, ông nhấn mạnh sẽ nhanh chóng triển khai các chính sách dân sinh, những vấn đề không gây tranh cãi giữa các đảng phái.Đảng Dân chủ đồng hành đã trở thành đảng cầm quyền, và hiện đang giữ 171 trên tổng số 300 ghế nghị sĩ tại Quốc hội. Với sự hỗ trợ từ đảng cầm quyền, Chính phủ mới của Hàn Quốc có thể nhanh chóng thúc xúc tiến nhiều dự luật cải cách. Đảng này dự kiến sẽ mở phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp chế và tư pháp tại Quốc hội vào ngay ngày 4/6, nhằm thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức tòa án, với trọng tâm là tăng số lượng thẩm phán Tòa án tối cao.Trong phiên họp này, đảng cầm quyền cũng sẽ xúc tiến thông qua ba dự luật gồm lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra tội nổi loạn liên quan tới vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân, dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về các nghi ngờ liên quan tới cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lũ hồi tháng 7/2023.Với việc chỉ còn 107 ghế nghị sĩ và trở thành phe đối lập, đảng Sức mạnh quốc dân gần như không có cách nào để ngăn Quốc hội thông qua những dự luật này. Khi còn là đảng đối lập, đảng Dân chủ đồng hành từng bị đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích gay gắt vì đã đơn phương điều hành Quốc hội trong quá trình thông qua các dự luật. Do đó, Chính phủ mới của Hàn Quốc dự kiến sẽ tìm kiếm các phương án thỏa hiệp chính trị dưới nhiều góc độ nhằm giảm bớt gánh nặng trong công tác điều hành quốc gia.