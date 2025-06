Hoàn tất bàn giao hơn 13,6 triệu tài liệu trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Phòng lưu trữ Tổng thống thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/6 cho biết đã nhận bàn giao 13,65 triệu tài liệu trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Số lượng dữ liệu được chuyển giao lần này nhiều hơn so với các Chính phủ tiền nhiệm do có thêm các tập dữ liệu thông tin hành chính và tài liệu nghe nhìn.Các tài liệu được chuyển giao là những tài liệu từng được lập và tiếp nhận bởi 28 cơ quan trong nhiệm kỳ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, trong đó có Văn phòng Tổng thống, Phòng Cảnh vệ Tổng thống.Về loại hình, có 7,77 triệu tài liệu điện tử và 5,87 triệu tài liệu phi điện tử. Ngoài ra, có 218.423 tài liệu là "tài liệu lưu trữ do Tổng thống chỉ định", chiếm 1,6%, trong đó có 77 mục là tài liệu mật.Những tài liệu này sẽ trải qua quy trình kiểm tra và phân loại trước khi được đăng ký lên Hệ thống quản lý lưu trữ Tổng thống (PAMS), rồi sau đó được công bố trên trang chủ của Phòng lưu trữ Tổng thống.