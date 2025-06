Tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa đã kéo tụt 1,8% lãi suất thực tế tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong một báo cáo công bố ngày 4/6, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) phân tích xu hướng tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số đã kéo tụt 1,8% lãi suất thực tế trong nước.Theo báo cáo trên, lãi suất thực tại Hàn Quốc đã liên tục giảm kể từ sau những năm 1990. Do xu hướng tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc ngày càng cao, người dân gia tăng tiết kiệm để chuẩn bị cho tuổi già. Điều này làm tăng lượng tiền cung ứng trên thị trường, tạo áp lực giảm lãi suất.Theo tính toán của Ngân hàng trung ương, nếu tỷ lệ sinh và tuổi thọ trung bình của năm 1991 được giữ nguyên cho đến năm 2024, lãi suất thực tế đã có thể cao hơn 1,4% so với hiện tại. Nếu năng suất lao động cũng không suy giảm so với năm 1991, thì lãi suất thực tế có thể đã cao hơn thêm 0,4%.BOK dự báo, nếu tỷ lệ sinh bắt đầu tăng từ năm nay và đạt mức bình quân của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1,58 trẻ trên một phụ nữ trong vòng 10 năm tới, thì nguồn cung lao động sẽ tăng trở lại từ năm 2050, đẩy lãi suất thực tế tăng khoảng 0,2%.Ngoài ra, nếu tuổi nghỉ hưu được tăng thêm 5 năm khiến lao động cao tuổi tăng, và năng suất lao động tăng do ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thì lãi suất thực tế cũng sẽ có xu hướng tăng.BOK chỉ ra rằng nếu lãi suất thực tế tăng trở lại thì phạm vi điều chỉnh chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương cũng được mở rộng, các rào cản mang tính cơ cấu trong việc vận hành chính sách sẽ được giảm bớt.