Hàn Quốc chính thức ký kết hợp đồng nhà máy điện hạt nhân với Séc

Photo : YONHAP News

Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) công bố đã chính thức ký kết hợp đồng vào ngày 4/6 (giờ địa phương) với công ty điện hạt nhân Dukovany II (EDU II), chủ đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Dukovany của Cộng hòa Séc có quy mô 25.000 tỷ won (18,43 tỷ USD).Ngày 6/5 vừa qua, Tòa án Séc đã ban lệnh cấm hai bên ký kết hợp đồng cho đến khi có kết quả chính thức của vụ khiếu nại từ Tập đoàn điện lực Pháp (EDF), đối thủ cạnh tranh của KHNP trong gói thầu nhà máy điện hạt nhân mới của Séc. Tuy nhiên, cả EDU II và KHNP đã cùng kháng cáo lên Tòa án Hành chính tối cao Séc, và được tòa bác bỏ lệnh cấm vào ngày 4/6, tạo điều kiện cho hai bên tiến tới ký kết hợp đồng chính thức.Theo hợp đồng này, KHNP sẽ cung cấp hai lò phản ứng APR1000 công suất 1.000 MW tại khu vực Dukovany.Việc ký kết lần này diễn ra chỉ trong vòng 9 tháng kể từ khi KHNP được Chính phủ Séc lựa chọn là nhà thầu ưu tiên đàm phán vào tháng 7 năm ngoái. Dự án là thành công lớn thứ hai trong lịch sử xuất khẩu điện hạt nhân của Hàn Quốc, sau dự án nhà máy điện hạt nhân Barakah tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).Với tư cách là nhà thầu chính, KHNP sẽ phối hợp cùng với các doanh nghiệp Hàn Quốc khác để cung cấp các hạng mục từ thiết kế, thi công, nhiên liệu hạt nhân, vận hành thử nghiệm và bảo trì nhà máy điện nguyên tử. Trong thời gian tới, KHNP sẽ tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư để chính thức khởi động dự án, cũng như ký kết hợp đồng thầu phụ với các doanh nghiệp trong nước.Chủ đầu tư EDU II sẽ hợp tác với KHNP để hoàn thiện thiết kế nhà máy, xin cấp phép và chuẩn bị các thủ tục xây dựng khác, với mục tiêu khởi công nhà máy số 5 tại Dukovany vào năm 2029.Giám đốc điều hành KHNP Whang Joo-ho nhấn mạnh hợp đồng lần này là minh chứng rõ ràng cho năng lực công nghệ và độ tin cậy của ngành công nghiệp điện hạt nhân Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.KHNP sẽ nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp điện hạt nhân trong nước, cung cấp nguồn năng lượng an toàn và bền vững cho thế hệ tương lai, đồng thời đảm bảo thực hiện thành công dự án hợp tác với Cộng hòa Séc.