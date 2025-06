Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/6 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tiếp kiến Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Sergey Shoigu tại trụ sở đảng Lao động (Bình Nhưỡng) vào ngày 4/6. Đây là chuyến thăm miền Bắc lần thứ hai của ông Shoigu sau chuyến thăm trước đó vào tháng 3 năm nay.Chủ tịch Kim khẳng định Chính phủ nước này sẽ tiếp tục ủng hộ tuyệt đối lập trường và chính sách đối ngoại của Nga trong tất cả các vấn đề chính trị quốc tế nghiêm trọng, bao gồm vấn đề Ukraine, và sẽ tuân thủ nghiêm túc các điều khoản trong Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều.Ông Kim bày tỏ tin tưởng Nga sẽ giành thắng lợi trong sự nghiệp chính nghĩa, nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích an ninh của đất nước.Theo KCNA, trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề quan trọng nhằm phát triển vững mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bảo vệ lợi ích cốt lõi chung, cũng như các vấn đề hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai quan chức cũng xác nhận lập trường chung về tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là tình hình Ukraine.Ông Shoigu bày tỏ biết ơn "những người con ưu tú" của Bắc Triều Tiên, những người đã tham gia chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk và bảo vệ lãnh thổ nước Nga.Theo nội dung do Hội đồng An ninh quốc gia Nga công bố, hai bên cũng đã thảo luận về triển vọng phục hồi tỉnh Kursk, xem xét các biện pháp cụ thể để tưởng nhớ “hành động lịch sử” của quân đội Bắc Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Kursk.Cuộc gặp trên diễn ra đúng vào ngày tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức. Do đó, giới phân tích phỏng đoán có thể hai bên cũng đã thảo luận về triển vọng quan hệ liên Triều và phương hướng đối phó chung trong thời gian tới.Theo Đại sứ quán Nga tại Bắc Triều Tiên, ông Shoigu đã về nước ngay trong ngày 4/6.