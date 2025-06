Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 5/6, ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok phát biểu sẽ luôn khắc ghi hàng ngày hai vấn đề là dân sinh và đoàn kết, bởi tình hình hiện nay không khác nào cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á lần hai.Ông Kim lưu ý rằng trong cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á cách đây 28 năm, nền kinh tế đã hứng chịu cú sốc lớn, nhưng khi đó xu thế tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì. Tuy nhiên, xu thế hiện nay là suy thoái và đình trệ, tình hình dân sinh cũng khó khăn hơn rất nhiều so với quá khứ.Ứng cử viên Thủ tướng chỉ ra rằng điều quan trọng hơn cả là môi trường quốc tế hiện nay đang phức tạp hơn gấp nhiều lần so với trước. Do đó, để vượt qua cuộc khủng hoảng khó khăn hơn cả quá khứ, dân sinh phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu.Ông Kim cho biết thêm phải sau khi vượt qua được phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội thì ông mới có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sinh cần thiết với tư cách là Thủ tướng hoặc Văn phòng Thủ tướng. Trong quá trình chuẩn bị điều trần, ông sẽ lắng nghe tối đa ý kiến từ người dân và các tầng lớp xã hội về cách vượt qua khủng hoảng dân sinh.Về vấn đề phân chia vai trò giữa Tổng thống và Thủ tướng nếu được bổ nhiệm, ông Kim trả lời rằng những cách diễn đạt như "quyền hạn", "thực quyền" trong quan hệ giữa Tổng thống và Thủ tướng là không phù hợp, mà chỉ cần tuân theo Hiến pháp và pháp luật.Ông Kim khẳng định bản thân hoàn toàn đồng thuận với quan điểm và cam kết của đảng Dân chủ đồng hành, phương hướng điều hành quốc gia của Tổng thống Lee Jae-myung, cam kết sẽ dốc toàn lực để tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.