Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc giảm nhẹ trong tháng 5/2025

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/6 công bố dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 5 đạt 404,6 tỷ USD, giảm 70 triệu USD so với tháng 4.Mặc dù phát sinh lợi nhuận từ việc vận hành tài sản ngoại hối, nhưng quy mô dự trữ ngoại hối vẫn giảm nhẹ do các ngân hàng thương mại trong nước rút một phần ngoại tệ ký gửi tại Ngân hàng trung ương.Xét theo cơ cấu tài sản ngoại hối, chứng khoán có giá đạt 359,97 tỷ USD, chiếm 89% tổng dự trữ ngoại hối. Tiền gửi đạt 19,69 tỷ USD, giảm hơn 3,5 tỷ USD so với tháng 4, chiếm tỷ lệ 4,9%.Ngoài ra, quyền rút vốn đặc biệt (SDR) đạt 15,68 tỷ USD, vị thế ròng tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, là 4,46 tỷ USD và dự trữ vàng đạt 4,79 tỷ USD.Tính đến cuối tháng 4, Hàn Quốc đứng thứ 10 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối.